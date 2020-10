Oficial jefe de Carabineros controlado cerca de domicilio de fiscal Chong afirma que circulaba por la zona buscando un taller: “Por suerte tengo registrado todos los hechos ocurridos”

“En relación a los hechos en los cuales me vi involucrado hoy, sin querer. Yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía. Hoy día al desplazarme me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar a un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito. En ningún momento me detuve y el sentido de las calles me obligaron a volver hacia mi ruta original de trayecto”, aseguró en un video difundido la tarde de este miércoles, el teniente coronel de Carabineros Freddy Vergara.

El oficial jefe de la policía uniformada fue controlado en las cercanías del domicilio de la fiscal jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Centro Norte, Ximena Chong. El episodio se sumó a las amenazas que recibió la persecutora mediante una carta que desconocidos dejaron en su hogar. Por ello el fiscal nacional Jorge Abbott llamó al ministro del Interior y Seguridad Pública para expresar su preocupación ante la gravedad de tales hechos.

Vergara es ingeniero en tránsito y presta servicios en el Departamento de Transportes de la institución, sin cumplir funciones operativas.

En el video agrega que “considerando que ya no iba intentar nuevamente volver a esa hora al taller, se me estaba haciendo un poco tarde, continué en mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao. Yo por suerte tengo registrado todos los hechos ocurridos, porque como como motorista habituado a andar en las calles de Santiago mantengo una cámara siempre encendida, como motorista uno siempre está expuesto”.

“Con estas imágenes vamos a resolver qué cursos de acción tomar, pero mi intención es mantener estas imágenes y ponerlas a disposición de quién quiera, ponerlas a disposición de quién quiera para poder tratar de aclarar lo más rápido posible este hecho”, cerró.

Antes de que se divulgara el video el fiscal a cargo de la investigación por las amenazas a Ximena Chong y jefe de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, señaló a radio Bío-Bío a que aún no podía descartar ni confirmar la eventual vinculación del oficial con los hechos que indaga.