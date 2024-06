ONG Santiago Activo abre campaña para solicitar al gobierno ampliar el subsidio eléctrico al 80% de la población.

En la entrada del paseo Ahumada, acompañados por algunas pancartas de gran tamaño que decían “ampliemos el subsidio eléctrico para la clase media”, la ONG Santiago Activo lanzó campaña de recolección de firmas para emplazar al gobierno para que se pueda extender el subsidio económico transitorio anunciado durante esta semana por el gobierno, al cual las personas pueden comenzar a postular desde el próximo 1 de julio.

“Estamos pidiendo esta mañana que se amplíe el subsidio eléctrico no solamente al 40% sino que a la gran clase media, que lamentablemente no le llegan los beneficios estatales. Si el Estado hace algún tiempo salvó a los bancos y también a las Isapres ¿por qué no salva a los consumidores?”, señaló al respecto el vocero de Santiago Activo, Ismael Calderón (PS), ex concejal de Santiago.

Calderón, además, mencionó que “es urgente poner en la agenda pública y en el debate que estas estas empresas que entregan servicios básicos vuelvan al Estado”.

El tema ha resultado polémico durante la última semana, en la cual se ha discutido a través de una mesa técnica asesora la viabilidad de extender el beneficio más allá del 40% más vulnerable.

Una opción barajada, por ejemplo, fue la de elevar en forma transitoria el impuesto verde a las fuentes fijas que emiten carbono (CO2). Otra opción barajada, fue la de la reducción o eventual eliminación del IVA, la cual no es de todo el justo del ministro de Hacienda, Mario Marcel.