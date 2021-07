Otro flanco más para Clínica Las Condes: Bomberos exige dividendos no reclamados en tribunales

Hace 3 horas

La Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile presentó una medida prejudicial en contra de CLC, porque la compañía no habría entregado una serie de dividendos no cobrados, como lo establece la Ley de Sociedades Anónimas. Se trata de un conflicto más para la sociedad, que no solo se enfrenta a sus exejecutivos en tribunales, sino que también ha presentado acciones legales en contra de medios de comunicación y anunció una arremetida en contra del Estado por las atenciones médicas no pagadas durante la pandemia.