Padre de Tomás Bravo: “Es contrario a la lógica pensar que mi hijo murió de causas naturales”

Tras la formalización de Jorge Escobar por el homicidio calificado de Tomás Bravo, el padre del niño, Moisés Bravo, conversó con la prensa rechazando la resolución de la jueza del Juzgado de Garantía de Arauco Perla Roa.

“Saben bien que no me he querido referir al tema, pero me parece absurdo que la jueza no se haya convencido de que estamos ante la presencia de un delito”, sostuvo en relación a los dichos de la magistrada que señaló que “no es posible acreditar la acción homicida en la forma que formalizó el Ministerio Público”.

A juicio del padre de Tomás Bravo, las pruebas con que se cuenta en la investigación a la fecha comprueban “en demasía” la tesis de homicidio.

“Es contrario a la lógica pensar que mi hijo murió de causas naturales y además se haya puesto su ropita en la forma en que fue encontrado”, argumentó.

Moisés Bravo recalcó que “no me cabe en la cabeza, no me cabe duda de que esto no fue algo natural. Hay participación de terceros por las pruebas que se han dado”.

“Negar la participación y decir de que fue una muerte natural, de verdad que me parece absurdo”, insistió.