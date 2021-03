Fiscalía formaliza a tío abuelo de menor encontrado sin vida en Arauco por homicidio calificado y pide la prisión preventiva

A esta hora se desarrolla la audiencia de formalización de Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, menor de 3 años que fue encontrado sin vida en en el sector de Caripilún, provincia de Arauco, Región del Biobío, tras permanecer desaparecido por 9 días.

El Ministerio Público formalizó al único detenido hasta ahora por el delito de homicidio calificado, pidiendo la prisión preventiva para el imputado por considerarlo un peligro para la sociedad, así como también por el riesgo de fuga del acusado.

En la audiencia el fiscal José Andrés Ortiz relató los hechos ocurridos el miércoles 17 de febrero, último día en que el menor fue visto con vida tras salir con Escobar, supuestamente, a acarrear unas vacas.

“El imputado, traicionando esta confianza y la depositada por la madre del niño, lo trasladó a un sitio aproximadamente a dos kilómetros de la casa familiar y aprovechando la ausencia de personas y lo desolado de este, valiéndose la superioridad de su fuerza y en razón de esto, obrando sobre seguro, y con intención de matar ejerce sobre el niño maniobras de introducción de algún elemento de carácter contundente, elástico, no determinado en su boca generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte”, relató el persecutor.

Además, el fiscal leyó varias declaraciones de la investigación, una de ellas la madre del menor, Estefanía Gutiérrez. “Tomás es un niño muy alegre, con personalidad, travieso como todo niño y muy juguetón, siendo muy apegado a mí y a mi familia”, señala esa declaración.

Sobre el día de la desaparición, la madre del menor relató: “Hablé con mi tata y le pregunté qué pasó, diciéndome él ‘hija, mi guachito se me perdió, se me arrancaron las vacas, yo le dije hijo quédate aquí y cuando volví ya no estaba y empecé a buscarlo. Fui al camino para ver si había agarrado el camino, pero no lo encontré y llamé a la Pacita’, así le dice a mi hermana María Paz. Me dio un beso en la frente y un abrazo, mientras se puso a llorar”.

De acuerdo a esa declaración, la madre del menor dijo en esa oportunidad: “Creo que mi tío es una buena persona, nunca le ha faltado el respeto a nadie, ni a mí ni a mi hermana u otras mujeres o niños, siendo siempre una figura paterna para mí y Tomacito”. Sobre ello, continuó: “En ese momento, luego de no haber encontrado ninguna pista de dónde podría estar mi hijo, no es que desconfíe de mi tata, ya que lo quiero mucho, pero a la vez ni puedo decir a ciegas que no le haya hecho nada, ya que no sé qué pensar porque todo es raro”.

Declaraciones del tío abuelo

Además, el fiscal relató algunas declaraciones que realizó el imputado, previas a su detención, donde sostuvo que el menor se perdió en el momento en que fue a mover unas vacas.

En una de ellas, del 18 de febrero, un día después de la desaparición del niño, dijo: “Me arreglé para ir a buscar las vacas, como a las siete de la tarde más o menos, él (Tomás) andaba a la siga mía, me preguntó adónde iba y le dije que iba a buscar las vacas. Andaba todo mojado, así que le dije que la mamá le cambiara ropa y lo esperé en el puente distante a unos 20 metros de la casa”.

Ya en el camino, señaló: “En ningún momento me pidió descansar o que lo llevara en brazos, siempre caminó solo, tomado de mi mano. En un momento decidí bajar por una pendiente, pues vi a la vaca faltante pastando justo a su ternero, pero no quise bajar con Tomás porque era una quebrada riesgosa para él ya que había explotado el bosque y se podía caer. Por lo anterior le dije que se quedara en el lugar y me esperara y él me respondió ‘ya tata’.