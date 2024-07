Durante este domingo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz se refirió a los cuestionamientos que han surgido tras la decisión del gobierno de elevar los costos del transporte público en $10 -en vez de los $20 recomendados por el panel de expertos- y congelar las tarifas de estudiante y adulto mayor. Medida que aseguró estar “lejos de ser una irresponsabilidad”.

El titular de Transportes salió a defender la decisión -que se suma al alza de $20 de febrero de este año- y recordó que se enmarca en un contexto de congelamiento de tarifas desde el estallido social de 2019 hasta 2023.

Asimismo, hizo un llamado a poner en perspectiva que, de los costos del transporte público, “el 65% viene de subsidios”, lo cual representa “un esfuerzo por parte del Estado de financiar”.

Panel de expertos recomendó subir pasaje en $20: Muñoz defiende alza de solo $10 y afirma que “no me parece una irresponsabilidad” Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

Al respecto, Muñoz aseguró que “no me parece una irresponsabilidad, más bien me parece una autoridad de gobierno que entiende que tiene que cumplir un sano balance entre lo que es esa responsabilidad fiscal respecto a recursos con que cuenta y también el impacto social que generan las políticas públicas”.

Consultado por la posibilidad de que los $10 pesos restantes sean implementados en un alza futura, la autoridad respondió que lo que ocurra más adelante “va a depender del contexto económico”.

Buses de dos pisos

El secretario de Estado también se refirió a los dichos del exdirector de Metro, Louis de Grange, quien expresó a través de su cuenta de X: “Alza de tarifas Transantiago: se podría haber evitado si no se hubiesen comprado los 10 inútiles buses de 2 pisos, que costaron exactamente lo mismo (6 millones de dólares)”.

Muñoz aseguró que de Grange “está totalmente equivocado”, puesto que fue el mismo panel de expertos el que aprobó la renovación de la flota. “El sistema está siempre comprando buses y buses que cuestan mucho más que 6 millones de dólares”, advirtió en conversación con el programa Estado Nacional de TVN.

“En este caso la empresa opta -con nuestra aprobación- por comprar buses de dos pisos, son 10 buses de dos pisos y por tanto el panel de expertos descarta que eso haya influido para nada en una alza de los costos del sistema”, continuó el ministro.

La autoridad aseguró que “son buses de los cuales estoy extraordinariamente orgulloso y creo que han funcionado muy bien. Y me gustaría verlo operar también en otras partes de la ciudad”.