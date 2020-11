Paris anuncia que Presidente solicitó preparar un plan para comunas con “mayor cantidad de problemas” por la pandemia

hace 7 minutos

Enrique Paris, ministro de Salud, durante el reporte de este jueves.

De acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, plan contemplaría el trabajo del Minsal, de los municipios, del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por otro lado, el secretario de Estado manifestó su preocupación por Puerto Natales: "Me sorprende mucho que el alcalde no quiera no quiera cumplir las normas sanitarias e incluso se declare en rebeldía".