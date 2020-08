Paro camionero: fiscalía fija criterios por cierre de rutas

A las 13.27 horas de ayer, el fiscal nacional, Jorge Abbott, envió un correo a todos los persecutores del país con instrucciones sobre cómo proceder ante el nuevo delito que incorporó la Ley Antibarricadas y que penaliza a las personas que interrumpan la libre circulación en la vía pública.

“Deberá considerarse que la norma no exige que la vía pública sea interrumpida completamente, sino que dicha interrupción debe afectar la ‘libre circulación’ por dicha vía, por lo que no necesariamente se exige el cierre material total de la misma. De esta forma, lo relevante de este tipo penal es la protección del orden público en su variante de libre circulación”, dijo en su correo el jefe del Ministerio Público. En otras palabras, no es necesario que una vía sea totalmente bloqueada para que exista delito; basta que una de sus pistas o secciones sea interrumpida.

Abbott, además, remitió ayer a ocho fiscalías regionales los antecedentes de la denuncia que ingresó el diputado DC Gabriel Ascencio para que los persecutores inicien las investigaciones en contra de los camioneros que obstruyeron la libre circulación.

La arremetida de la fiscalía no fue lo único que tuvo que enfrentar la CNTC, el único gremio que impulsa el paro. El ministro de Salud, Enrique Paris, alertó de otro asunto. “Ha habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios, hay médicos que han reclamado porque no han podido llegar a su lugar de trabajo”, dijo el titular del Minsal, haciendo un contraste con el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien el jueves le quitó importancia a los efectos del paro.

Sin embargo el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, aseguró que “tenemos un instructivo claro que ordena que vehículos como las ambulancias deben pasar libremente”.

Según información del Ministerio del Interior, en su segundo día de paro se redujeron en 447 los camiones movilizados, alcanzando una presencia de 1.739 máquinas en las rutas.

Ayer, en tanto, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que “no vamos a permitir que se violente la ley. No vamos a permitir la toma de carreteras o la interrupción del suministro de alimentos, medicamentos, personal médico. Eso sería atentar contra todos los chilenos”. También hizo un llamado al Congreso a “apurar el tranco” respecto de la tramitación de los 13 proyectos de ley relacionados con la seguridad, a los cuales apuntan a las demandas de los camioneros. El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, reforzó este punto: “Así como no queremos ni vamos a aceptar que nadie bloquee carreteras, le pedimos al Congreso que no bloquee los proyectos de ley”.