Paulina Vodanovic y continuidad del general Yáñez: “Ha llegado el momento que el Presidente evalúe”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó en radio Universo esta mañana las afirmaciones que hizo el ministro de Justicia, Luis Cordero, respecto a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

“Yo esperaría que el general director evaluara su renuncia antes de ser formalizado”, dijo el secretario de Estado en el programa Tolerancia Cero, ad portas de la audiencia del 7 de mayo, en que el Ministerio Público formulará cargos contra el mandamás de la policía uniformada por presuntos delitos en el contexto del estallido social.

El viernes, Sergio Muñoz renunció al cargo de director de la Policía de Investigaciones (PDI) ante la formalización que debe enfrentar este martes, tras una querella del Consejo de Defensa del Estado en su contra y acusaciones de haber revelado al abogado Luis Hermosilla información reservada sobre una serie de investigaciones.

Paulina Vodanovic había llamado a distinguir la situación de ambos jefes policiales, mientras su par del PPD, Jaime Quintana, planteaba que no existían razones para aplicar criterios disímiles.

Este lunes, la timonel del PS precisó que una decisión sobre la continuidad de Yáñez al mando de Carabineros le corresponde al propio general director o al Presidente Gabriel Boric.

“Hay dos personas que pueden tomar aquella decisión: una es el propio Yáñez, por sí, y en segundo lugar el Presidente de la República, que puede resolver aquello”, manifestó Vodanovic, reiterando que el caso del uniformado es distinto al de Muñoz en el que, a su juicio, “claramente hay una participación directa en eventuales delitos”.

“Todos los casos de eventual comisión de delitos son graves. Yo creo que también la situación del general Yáñez es una situación grave y que no nos corresponde a nosotros sino al Ministerio Público y a los tribunales determinar los hechos, la responsabilidad y determinar si hay delito o no, por lo tanto en eso soy muy cuidadosa de no anticipar juicios”, acotó Vodanovic.

“¿Cuánto impacta eso a la institución, cuánto daño le hace hoy día que el general Yánez este próximo a ser formalizado e impacta a Carabineros? Eso es, finalmente, lo que el propio general Yáñez debiera evaluar y me parece también que ha llegado el momento que el Presidente evalúe y señale qué es lo mejor en un contexto de grave situación de inseguridad y donde tenemos que tener a todas las policías enfocadas en la resolución de este grave problema”, agregó la dirigenta de partido oficialista.