Plan Autopista Segura: 32 infracciones de tránsito y un detenido deja una nueva jornada de fiscalización de Carabineros

Este viernes, efectivos de Carabineros cursaron 32 infracciones de tránsito y detuvieron a una persona, en el marco de las fiscalizaciones a conductores que realiza la institución, bajo el plan Autopista Segura. En esta oportunidad, la zona fiscalizada fue la Autopista Vespucio Norte, en la comuna de Maipú.

Por cerca de dos horas la Autopista Vespucio Norte mantuvo su acceso Santa Elena a la altura del kilómetro 9, en dirección al poniente, cerrado, esto a raíz de los controles que se encontraban realizando Carabineros en la pista derecha segregada, frente al Mall Arauco Maipú.

La fiscalización partió a las 9:00 de la mañana y finalizó cerca de las 11:00 horas, transcurso de tiempo en que personal de la Prefectura de Tránsito y Carreteras cursó 32 infracciones de tránsito y detuvo a una persona, esta última por ocultamiento de su placa patente.

En detalle, se cursaron tres infracciones a conductores por manejar sin licencia y a uno porque no portaba su documentación. Además, se cursó una infracción a un conductor por no portar su placa patente, a dos por no tenerla visible y a uno por no portar su patente delantera.

También, se infraccionó a un conductor por portar una licencia distinta, a una persona por manejar hablando por teléfono, otra por poseer su documentación vencida, y a cuatro personas por portar su placa patente en el parabrisas de sus vehículos.

Además, se cursaron dos infracciones a conductores que manejaba con su revisión técnica vencida, dos personas por manejar sin cinturón de seguridad y una por no hacer uso de sus lentes ópticos.

La fiscalización realizada en Maipú, se enmarca en el plan Autopista Segura, iniciativa propulsada por los alcaldes de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, quienes tras el aumento de encerronas en sus sectores, anunciaron la medida como una forma de combatir este tipo de delitos y otorgar mayor seguridad a los vecinos.

El plan Autopista Segura, consiste en una trabajo coordinado de las tres comunas, las que disponen de 21 puntos fijos en los accesos más críticos de las autopistas, así como patrullajes de 12 móviles de seguridad ciudadana dentro de las mismas.

Además, los datos recopilados se analizan de manera diaria por los municipios, con el objetivo de identificar los puntos donde actúan los delincuentes.

Imagen Carabineros de Chile.