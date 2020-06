Presidente de Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) plantea que para contener el Covid-19 “no parece descabellado proponer un cierre total”

La propuesta de que Santiago entre en “hibernación” debido a la terrible expansión del coronavirus en la capital ha dado que hablar. Incluso el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al respecto aseverando que “estamos llanos a escuchar todas las posibilidades”.

En esta oportunidad, en los micrófonos de Duna en Punto de Radio Duna se expresó el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), el doctor Tomás Regueira, quien planteó que “no parece descabellado” un cierre total de Santiago.

Para cimentar su postura, explicó que “nosotros pensamos —es súper complicado esto, por eso digámoslo como proyección, como posibilidad— 20 mil muertos si la movilidad se mantiene en un 60%”.

“Si yo creo esa cifra, porque no la puedo asegurar, yo creo que es inaceptable esa cifra. No es presentable, es una catástrofe de nivel enorme”, añadió.

Por ello, “en ese sentido, con esa proyección, que tiene mucha limitación, con lo que está pasando ahora (...) no parece descabellado, desde nuestro punto de vista, proponer un cierre total”.

Entremedio de la argumentación, mencionó que “estamos ‘quemando’ al personal de forma progresiva, en el sentido de gente enferma, gente que no da más. En Italia, donde arrasó la pandemia, como la cuarentena es efectiva, tú sabes que esta tiene un principio y un fin, que va a parar porque la gente se encerró. Pero acá en Santiago la gente no tiene para cuando, porque si la gente no se encierra, vamos a seguir y vamos a seguir”.

“La estrategia actual no está, al menos ahora, dando las luces de que hay una disminución del peso de la pandemia. Por lo tanto, se requiere considerar nuevas estrategias más agresivas de contención de la pandemia”, cerró.