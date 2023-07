Presidente del Colegio de Profesores: “El gobierno tiene que entender que debe cambiar el rumbo, de lo contrario se acerca el paro de 48 horas y el paro indefinido”

“Hemos tenido hoy día más de 18 mil profesores marchando aquí en la Alameda, han llegado de todas las comunas de la Región Metropolitana, y los reportes que además hemos recibido de regiones dan cuenta que marchas como estas se dieron en todas las regiones del país”. Afirmó esta tarde el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, tras la multitudinaria marcha por Santiago convocada por el gremio para esta jornada y que comenzó cerca de las 10.30 de la mañana, finalizando pasadas las 14 horas.

Este miércoles, tal como lo venía anunciando hace semanas el Colegio de Profesores, se dio inicio a un paro nacional docente de 24 horas acompañado de marchas en diferentes partes del país con el objetivo de que el gobierno de cumplimiento a los 8 puntos de su petitorio, entre ellos, la reparación de la deuda histórica.

Al respecto, tras la marcha, Díaz sostuvo que el gobierno “indudablemente tiene que cambiar el discursos y tiene que cambiar lo que ha sido la práctica de sus respuestas”.

“Nosotros lo que queremos es que aquí haya respuesta a los problemas que hemos venido señalado, y efectivamente el ministro (de Educación, Marco Antonio Ávila) puede decir que han habido algunas respuestas en este tiempo, pero son respuestas insatisfactorias, que se lo hemos señalado, son respuestas evasivas, que no van al tema de fondo, que no tienen el sistema de urgencia que hoy día se requiere para poder resolver efectivamente los problemas que hoy día tenemos en nuestro país”, afirmó.

“Esperamos que el gobierno de Gabriel Boric se haga cargo de lo que hoy día están expresando las y los profesores de todo el país en las calles”, añadió el presidente del gremio.

Consultado sobre el llamado que hizo el ministro Ávila a mantener el diálogo pero sin una paralización, considerando el estado en que vive el sistema educativo tras la pandemia, Díaz señaló que “siempre” han señalado desde el gremio que están dispuestos a dialogar, sin embargo, sostuvo, “lo que también hemos señalado es que no podemos seguir hablando y encontrándonos un año y medio más sin soluciones concretas a los punto que hemos venido expresando”.

“Es hoy día el gobierno que tiene que entender que debe cambiar el rumbo, de lo contrario se acerca el paro de 48 horas, y el paro indefinido”, afirmó tajante.

En cuanto a la reparación de la deuda histórica, y sobre los dichos del ministro Ávila que indicó que están estudiando “los casos más urgentes”, Díaz indicó que desconocía el detalle y por lo tanto no se podían referir al tema.

“Que nos informe (el gobierno y el Ministerio de Educación) de qué se trata cuando se habla de los casos más urgentes, cuál es la propuesta concreta, hoy no la tenemos, no podemos entregar una opinión si no sabemos a qué se está refiriendo, cuánto es el universo de beneficiados, de cuántos recursos estamos hablando. Teniendo esos antecedentes tendremos una posición respecto del punto”, concluyó.

Según han anunciado desde el magisterio, si el gobierno no entrega respuestas concretas a su petitorio la próxima semana realizarán un paro de 48 horas, y luego otro de tiempo indefinido.

El día de mañana el ministro Ávila convocó al órgano colegiado a una reunión durante este jueves, a lo que Díaz indicó que asistirá junto al directorio.