Presidente Piñera promulga ley que crea Servicio de Protección de la Niñez, que busca reemplazar el Sename

El Presidente Sebastián Piñera promulgó esta la tarde la ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que fue aprobado en el Congreso a fines de octubre.

Acompañado por la Primera Dama, Cecilia Morel, y los ministros de Desarrollo Social, Karla Rubilar; de Justicia, Hernán Larraín; y de Educación, Raúl Figueroa, el Presidente explicó los alcances que tendrá este servicio, que busca reemplazar el actual Sename.

Según explicó el Mandatario, el Servicio Mejor Niñez va a atender a 250 mil niños y niñas al año. “Va a hacerlo con un enfoque basado no es un enfoque masivo, sino que con un enfoque personalizado. No a través de un modelo que los trata como si fueran números, sino que a través de un enfoque que los trate como niños”.

En esa línea, explicó, aparejado con esta ley se encuentra la creación de residencias familiares que reemplazarán a los actuales Cread.

“No van a ser como los tristemente recordados Cread, que los estamos cerrando. Quizás lo que mejor refleja este cambio de modelo son las nuevas residencias familiares que hemos ido inaugurando”, dijo.

Según señaló, se espera que estas residencias, 18 hasta el día de hoy, lleguen a 30 antes de que acabe su mandato y que cuentan con personal especializado: habrá tutores para “cada 4 ó 5 niños, para que la atención sea personalizada”.

Además, el Jefe de Estado dijo que se aumentarán los recursos para estos centros, así como también la oferta de los servicios a través de todo el país: “Vamos a ir resolviendo gradualmente las listas de espera que tenemos hoy día, que alcanzan a más de 15 mil niños”.

Piñera aseguró que a los niños vulnerados “vamos a devolverles lo más importante que han perdido, que es el derecho a vivir en familia”. Sobre esto, afirmó que “vamos a tratar de no separar a los niños de sus familias. Es por eso que hemos incorporado a sus familias, porque es ahí donde se encuentran el mejor lugar para tener cariño, acogida y amor. La separación entre el niño y la familia debe ser algo excepcional, cuando no es posible mantenerlos unidos”.

“A veces no es posible producir esa reunificación entre el niño y su familia. Por eso, cuando ello ocurra, vamos a privilegiar el acogimiento familiar antes que recurrir a las residencias. Eso lo vamos a hacer buscando y encontrando las mejores familias de acogidas para esos niños que tanto lo necesitan. Y solo cuando no quede ninguna otra alternativa, vamos a recurrir a las residencias familiares”, agregó.

Además, Piñera pidió al Congreso acelerar el trámite legislativo de varias leyes relacionadas a los menores, como el proyecto de ley del Servicio Nacional de Reinserción Social, “que se va a hacer cargo de niños que tienen problemas con la ley”.

“Desde el primer día de nuestro gobierno, el compromiso de poner a los niños primeros en la fila ha sido de alma y corazón”, afirmó el Mandatario, y añadió: “Si hay alguien que no puede esperar, son los niños”.