Primarias en Unidad Constituyente: bloque opositor define a su candidato para ser el primer gobernador o gobernadora de la Región Metropolitana

En una nueva edición de Conversaciones LT, los aspirantes de Unidad Constituyente a la Gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), Helia Molina (PPD) y Álvaro Erazo (PS), conversaron este jueves con el editor de País de La Tercera, Juan Andrés Quezada, de sus razones para competir.

El pacto electoral que firmaron el pasado 30 de septiembre la Democracia Cristiana, el PRO, Ciudadanos y la Convergencia Progresista (PPD, PS y PR) se prepara para las elecciones municipales y de gobernadores del 11 abril de 2021 y su primer desafío serán las primarias que se realizarían el 29 de noviembre.

“Desgraciadamente no pudimos ir unidos toda la oposición, porque creo que no son tiempos de restar, son tiempos de sumar, son tiempos de unión, son tiempos en que la ciudadanía nos está mirando”, comentó de entrada la exministra de Salud, Helia Molina, aludiendo el fallido pacto unitario de primarias en la oposición.

Orrego en tanto, destacó la oportunidad de elegir un cargo que comparó con la figura de “Alcalde Mayor”, afirmando que en un territorio de 34 comunas urbanas y otras 18 comunas rurales “vas a tener una autoridad elegida por la gente, que dura cuatro años, y que va a defender a la ciudadanía frente a poderes nacionales y también privados, que va a coordinar a los municipios y eso creo que va a revitalizar nuestra democracia”.

Álvaro Erazo, por otra parte, aclaró que el delegado presidencial, el intendente, mantendrá su rol como encargado de orden y seguridad en la región. El exministro de Salud cuestionó la labor de la Intendencia Metropolitana frente a las protestas del año pasado y lamentó que hubo “heridos y mutilados". Frente a ello señaló que un gobernador puede propiciar “mecanismos de diálogos para preparar” acciones para manifestaciones masivas.

“La situaciones de violencia son estructurales y hay que buscar soluciones integrales”, afirmó.

Tras esto, acotó que el tema de seguridad ciudadana es algo en que sí puede aportar mucho más el gobernador y que “el gran desafío es en ese ámbito”.

Orrego, en tanto, fue consultado por la integración en una región con inequidad. “Queremos tener una ciudad integrada. Nuestros padres, nuestros abuelos vivieron en una ciudad en que en la misma calle podía convivir gente de distinto origen social, distintos oficios y profesiones y hoy día lo que tenemos son comunas de ricos, comunas de clase media y comunas de pobre”, lamentó.

“El carácter de una ciudad se juega en sus lugares públicos, en sus lugares de encuentro, la calidad de sus parques, la calidad de sus teatros, la calidad de los espacios que todos comparten independiente de su posición social”, planteó. Entre sus propuestas sugirió un “banco de suelo” estatal, señalando que “el Estado tiene que superar este trauma de la gestión de suelo”.

Tanto Orrego como Erazo fueron anteriormente intendentes, punto que Helia Molina hizo ver para diferenciarse de sus contendores resaltando además que el hecho de ser mujer le daba un valor agregado a su postulación. “Sobre todo tengo capacidad de articular, porque el gobernador o gobernadora debe ser un gran articulador, un gran negociador, un gran director de orquesta, que pueda tener a todos los actores como instrumentos afinados”, enfatizó.

“Represento una candidatura distinta. No he sido intendente, no he sido alcalde, pero he sido un médico que ha estado en la calle con la gente la vida entera”, señaló la actual decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago.

Erazo se refirió a su experiencia en la intendencia, expresando que "fue, con todo, las ataduras, el centralismo burocrático, los codazos que pegan los ministros, la falta de precisamente contar con mayores atribuciones, una buena experiencia”.

Los candidatos abordaron además temas de equidad territorial, de urbanismo, economía regional y seguridad.