Primeras comunas confinadas en marzo suben casos y retroceden en plan Paso a Paso

Reducción de los aforos en reuniones y restaurantes, o el cierre de gimnasios y cines son algunas de las medidas que volverán a las comunas de Las Condes, Vitacura y Santiago, luego de que el gobierno resolviera que deberán retroceder desde la fase de Apertura Inicial (4) a la etapa de Preparación (3) en el plan Paso a Paso.

Las tres comunas son parte del primer grupo que en marzo, a tres semanas de la llegada del coronavirus al país, fueron puestas en cuarentena. Tuvieron su curva en alza, alcanzaron el peak y luego lograron contener los brotes, lo que les permitió retomar gran partes de las actividades. Eso, hasta ahora, cuando un nuevo aumento de los contagios alertó a la cartera de Salud.

“Lo que vimos aquí es un aumento significativo en la incidencia durante los últimos 14 días”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien precisó que en este período la variación de contagios en Las Condes superó el 50%; en Vitacura fue mayor del 30%, y en Santiago creció por sobre el 40%.

En la capital también son más las comunas que retrocedieron: Curacaví volverá a Preparación, mientras que La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda volverán a las cuarentenas de fin de semana, al pasar de Preparación a Transición.

En la Región Metropolitana, donde hubo una disminución persistente por varios meses, en las últimas dos semanas hemos tenido un incremento de entre un 7% y un 8%, pero no en toda la región, sino en algunas comunas, por eso que ir tomando medidas en aquellas zonas donde hay aumentos significativos es oportuno, a la vez que insistimos en las medida de autocuidado. Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública

El equipo de la plataforma ICovid -académicos de las principales universidades del país que procesan datos del Ministerio de Salud- en su más reciente informe señala que el indicador de carga del virus en la capital pasó a alerta amarilla, con 4,6 casos nuevos cada 100 mil habitantes.

El académico de la Escuela de Salud Pública de la U. Chile y parte de ICovid, Cristóbal Cuadrado, explica que “en las últimas semanas se ha visto un incremento lento, pero sistemático en el promedio nacional, empujado principalmente por la situación del sur, pero también por la Metropolitana, y son precisamente las comunas que están retrocediendo en el plan Paso a Paso las que han marcado el alza”.

El epidemiólogo de la misma casa de estudios Gabriel Cavada plantea que los retrocesos en el plan Paso a Paso “tienen el objetivo de volver a instalar riesgo en la población. Es un llamado a la precaución”. Y añade que “la curva epidemiológica en Santiago todavía tiene visos de una estabilidad prolongada, pero un R efectivo -a cuantas personas contagia cada caso Covid-19- levemente mayor. Es un alza que va lento. Hay que acumular los datos de la próxima semana epidemiológica para poner ojo en las comunas populosas de la capital”.

Por lo pronto, las comunas que retroceden a etapa de preparación verán limitado el aforo de las reuniones sociales a 25 personas en espacios cerrados y a 50 en lugares abiertos; los restaurantes pueden funcionar, pero con menor aforo que en la Apertura Inicial, mientras que la actividad deportiva solo será permitida en lugares abiertos, así como los deportes colectivos solo podrán contar con un máximo de 25 personas. Esto último implica el cierre de gimnasios, que ya se había permitido en la etapa cuatro.

Desde Santiago, el alcalde Felipe Alessandri anunció con pesar a sus vecinos el retroceso. “Nos había costado tanto avanzar”, indicó. El edil llamó a evitar las aglomeraciones para evitar un nuevo confinamiento.

El jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín, hizo un llamado a los habitantes de la comuna a “mantener las medidas de distanciamiento social, esto significa que ahora se pueden reunir menos personas”.

Gimnasios y restaurantes

“Lo que se había logrado avanzar fue alrededor de 40% del total de los gimnasios. Con este retroceso va a bajar a menos del 20%”, explica con preocupación el representante de la Asociación de Gimnasios y CEO de la cadena SmartFit y O2, Alfredo de Goyeneche.

Según el empresario, los recintos deportivos están entre los más golpeados, pues su apertura recién se contempla en la etapa cuatro. Y el retroceso de Las Condes, Vitacura y Santiago genera grandes repercusiones. “Habíamos logrado abrir con un flujo de un 10% a 15% de lo normal en los gimnasios que están en zonas de oficina. Los otros locales en áreas más residenciales estaban con flujo de un 30% y un 40%. Estábamos controlando un poco la pérdida de dinero. Pero lo peor es que nos dejen abrir para después cerrarnos: volver a abrir con protocolos y sacar al personal de la suspensión del empleo para operar un par de semanas es fatal”, advierte De Goyeneche.

En el caso del gremio gastronómico, el impacto de las comunas que retroceden a Fase de Preparación será menor: una modificación al plan Paso a Paso de inicios de noviembre permite que en Fase 3 los restaurantes, cafés y recintos análogos puedan abrir con aforo interior de un 25% y una estancia máxima de dos horas por comensal.

Sin embargo, Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), plantea que, ad portas de la temporada estival, el retroceso “es sumamente complejo, porque empiezas a prepararte para la temporada alta, con los protocolos de apertura e invertiste en capital de trabajo. Lo que más nos preocupa es que los aumentos de casos no tienen que ver con el tema gastronómico. La gente no se contagia en restaurantes, se contagia en reuniones familiares, en el comercio informal, donde no hay protocolos”, enfatiza.