Procedimiento en Peñalolén por bus del Transantiago que fue robado por desconocidos: máquina fue abandonada en Vespucio y chocó contra dos vehículos

Un intenso operativo se está desarrollando esta mañana en la comuna de Peñalolén, luego de que desconocidos robaran un bus del Transantiago y colisionaran contra otros dos vehículos en la autopista Vespucio Sur a la altura de Los Presidentes.

Debido a esto, personas resultaron lesionadas y se encuentran atrapadas al interior de un taxi.

De acuerdo a Cooperativa, el hecho ocurrió cerca de las 6.30 de esta mañana, cuando cuatro sujetos amenazaron con un arma de fuego al conductor del bus del recorrido 424.

El chofer, en tanto, señaló que “con pistolas me amenazaron a mí, amenazaron a los pasajeros, ‘para abajo’ me dijo el gallo, yo le dije ‘no tengo plata’ y me dijo que no me iba a robar, ‘bájate no más del bus, deja el bus andando’, dijo que era por la patria”.

En el lugar se habría encontrado líquidos acelerantes y una bomba molotov.

Las autoridades llamaron a los conductores a optar por vías alternativas para evitar una mayor congestión en el lugar.