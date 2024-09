Quiénes son y cómo están vinculados los tres detenidos por el megaincendio en Valparaíso

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este lunes la detención de un tercer sospechoso del megaincedio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero pasado, tragedia que dejó 137 víctimas fatales y más de 16 mil damnificados en la Ciudad Puerto, además de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Elías Antonio Salazar Inostroza fue aprehendido en el sector Curauma, en la Ciudad Jardín, por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (Bidema).

Según informó la directora nacional (s) del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, Salazar Inostroza desempeñaba labores desde el mes de julio de 2018 como operador de turno de la dirección regional de dicho organismo en Valparaíso.

Tras conocerse la detención del funcionario, se instruyó como medida inmediata la desvinculación de Senapred, además de una investigación sumaria administrativa.

Además de su labor en el servicio de prevención, el sujeto era teniente de la 13a Compañía de Bomberos de Valparaíso.

De acuerdo a la policía civil, en base a la información y el trabajo científico técnico de la Bidema de Valparaíso se logró posicionar al tercer detenido en el lugar de los hechos como un autor material del delito de incendio.

“Por su participación directa en los focos y en el lugar de los hechos el día 2 de febrero del presente año”, dijo el prefecto inspector jefe de la Región de Valparaíso, Guillermo Gálvez.

Se espera que este martes el detenido sea formalizado por cargos relacionados al megaincendio.

Vínculo con los otros dos detenidos

La detención de Salazar Inostroza se suma a los arrestos en mayo de este año de Franco Pinto Orellana, exbrigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Reserva Lago Peñuelas, y de Francisco Mondaca Mella, quien era voluntario en la 13° Compañía de Bomberos de Valparaíso, al igual que el tercer detenido.

Sobre los dos primeros imputados fue fijada la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en propagar los focos que dieron inicio a los siniestros.

Mondaca fue el primero en ser detenido y en su relato ante la Fiscalía aseguró que Pinto le pidió iniciar los incendios en esa jornada del 2 de febrero.

En su relato, al que tuvo acceso La Tercera, Mondaca afirmó que “recuerdo que en una concurrencia de incendio que mantuve, coincidimos (...), conversando de diversos temas, entre lo que me indica que a ellos como funcionarios les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate de incendios”, en referencia a Pinto.

Luego, en su declaración el voluntario de la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, relató cómo Franco Pinto le pidió que iniciara los incendios: “unos dos o tres días antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba ‘bueno’, debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento, además, me indicó que estaría ‘bueno’ en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar”.

Las indagatorias de la PDI en torno al caso señalan hasta ahora que el tercer detenido también tiene vinculación con Mondaca y Pinto. “Si es parte de la investigación y está dentro de los detenidos, es porque tiene una vinculación entre ellos y tiene una participación entre las tres personas”, dijo el inspector Gálvez sobre Salazar.

“Se conocen entre los dos detenidos anteriormente, y con el de hoy (el tercer detenido), por lo tanto ellos tienen una vinculación relacionada con el delito investigado (...)”, afirmó.

Sobre Salazar Inostroza apuntó que “él es autor material. Él, el día del incendio, participa y es el autor también de uno de los focos que inicia en el sector de Peñuelas”.