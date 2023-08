Raúl Torrealba deberá seguir en prisión preventiva. Así lo decretó el 4° Juzgado de Garantía, donde se realizó una audiencia para discutir la medida cautelar bajo la cual se encuentra el exalcalde de Vitacura. En la ocasión, Torrealba compareció vía Zoom.

La defensa del exjefe comunal, encabezada por Francisco Velozo y Cristián Bawlitza, había presentado un recurso que buscaba cambiar esa medida cautelar por una de menor graduación. En sus alegaciones, los abogados plantearon que la fiscalía hace una reiteración en los delitos que imputa y que hay “insuficiencia de la prueba para justificar la existencia de los ilícitos”.

Además, agregaron que no existe peligro de fuga, que Torrealba cuenta con irreprochable conducta anterior y que sufre de “graves padecimientos de salud”. Ya lo habían hecho en la Corte de Apelaciones, donde dicho requerimiento también fue negado.

En esos términos, la solicitud de la defensa era que Torrealba quedara con arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados, medidas que rigen para el resto de los coimputados en el caso.

Por su parte, la fiscalía rechazó la petición y afirmó que no han variado las circunstancias. En ese sentido, afirmaron que han surgido nuevos antecedentes que acreditan los hechos por los que el exalcalde fue formalizado.

Con todo, luego de escuchar las argumentaciones, el Tribunal decretó que Torrealba permanezca tras las rejas en el Anexo Capitán Yáber. La jueza Cecilia Villanueva argumentó: “Tal y como dice el Ministerio Público, no hay un cambio sustancial en el hecho punible, sino que más bien disminuyó el monto que no se encuentra justificados. Eso no altera de manera sustancial los ilícitos por los que fue formalizado”.

Respecto al estado de salud de Torrealba, uno de los puntos vertidos por la defensa, la magistrada dijo: “Su estado de salud es preocupante, pero siempre sabe la defensa de que existen los medios necesarios para resguardar su salud”.

El 16 de junio el exjefe comunal entró a ese recinto penitenciario para cumplir la medida de prisión preventiva luego de que el Ministerio Público lo acusara de los delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

El Ministerio Público imputó al exjefe comunal como líder de una asociación ilícita que se habría puesto de acuerdo para defraudar al municipio entre 2011 y 2017. Los delitos se habrían originado en el marco de los programas Vita, de dicho municipio y orientados para los vecinos de esa comuna, que abarcaban áreas como salud, deporte y emprendimientos. En la formalización, la fiscalía afirmó que Torrealba desvió de manera irregular más de $ 760 millones a su bolsillo.

Fiscalía valora resolución y defensa anuncia nueva apelación

Tras la audiencia, la fiscalía valoró la resolución del tribunal.

“El tribunal, en una resolución que ratifica lo que ya con anterioridad había resuelto en junio, tanto este tribunal como la Corte de Apelaciones, mantuvo la prisión preventiva del imputado. Sostuvo que los delitos por los cuales ha sido formalizado el imputado subsisten, no han sido variadas las circunstancias que se tuvieron en vista para aquello”, dijo el fiscal Francisco Jacir.

Respecto a los informes mostrados por la defensa durante esta audiencia, Jacir dijo que “gran parte de esos antecedentes” ya eran conocidos en la causa y que había otros que habían sido enseñados “muy recientemente”.

Por su parte, el abogado defensor del exalcalde, Francisco Velozo, dijo estar “preocupado” por el estado de salud de Torrealba. “Siempre que una persona está privada de libertad tiende a agravarse”. Además, anunció que volverán a apelar de la resolución. “Es una resolución que, a nuestro modo de ver, acoge parte de las alegaciones que nosotros vertimos, que tiene que ver con la ausencia de un peligro de fuga o reiteración, que son los criterios que la ley establece para efectos de decretar la prisión preventiva”.

“Por primera vez un tribunal ha asentado que no hay riesgo en este proceso respecto de una eventual fuga del señor Torrealba. Ese antecedente creemos que responsablemente tenemos que derivarlo a la Corte de Apelaciones a través de un recurso de apelación, así que vamos a apelar de la resolución”, cerró el defensor.