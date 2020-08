Región Metropolitana alcanza la cifra más baja de casos nuevos de Covid-19 después de tres meses y 21 días

Este martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, adelantó que la Región Metropolitana contabilizó 339 casos nuevos durante las últimas 24 horas.

Esta cifra diaria representa la más baja en 114 días (3 meses y 21 días) pues para encontrar un número similar hay que remontarse al lejano 26 de abril pasado, cuando se reportaron 331 nuevos contagiados ese día.

“Hoy la Región Metropolitana solo tiene 339 casos nuevos, o sea, es una baja considerable”, expresó Paris en conversación con Hablemos en Off de Radio Duna.

De este modo, el número de casos acumulados en la Región Metropolitana es de 267.000.

Además, comentó que la positividad de los test PCR informados alcanzó en el área metropolitana un 4,7%, verus un 6,2 a nivel nacional “porque tuvimos brotes en Magallanes y Aysén. El brote de Aysén son dos casos nuevos, porque la población es tan pequeña que el porcentaje aumenta de inmediato”.

Y en cuanto a Magallanes, se produjo este rebrote “porque hubo tres pesqueras en que, desgraciadamente, la gente no cumple las medidas. No cuando no están trabajando, sino cuando estuvieron en el casino, jugaron fútbol, se comieron un asado. Entonces la conciencia de la gente tampoco acompaña a veces”.

Llevado a los números, en los últimos seis días se produjeron 18, 50, 54, 67, 22 y 30 casos nuevos respectivamente en la Región de Magallanes.