Registro Civil entrega la primera cédula de identidad no binaria en Chile

Shane Cienfuegos es su nombre, tiene 29 años, y este viernes se convirtió en la primera persona en Chile en recibir una cédula de identidad que la reconoce como una persona no binaria, es decir, como alguien que no pertenece al género masculino ni femenino.

De esta forma, su carnet de identidad cuenta con una “X” en el marcador de sexo/género, en vez de los denominales M de masculino o F de femenino.

La situación, se da luego del fallo obtenido en la Corte de Apelaciones de Santiago, desde donde se revocó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y procedió al reconocimiento de la identidad de género no binaria de Cienfuegos, dando la indicación al Registro Civil de realizar el cambio.

La entrega se llevó a cabo esta mañana en una de las oficinas del Registro Civil ubicada en Santiago centro, donde, tras recibir el documento, Cienfuegos realizó una performance artística.

A través de redes sociales, Cienfuegos explicó que este “reconocimiento de este primer carnet no binarie a una persona mayor de 18 años en Chile -y que por lo demás, es el tercer carnet no binarie en América Latina, el primero se entregó en Argentina y el segundo en Colombia- abre un diálogo, a propósito de poder problematizar las desigualdades sociales a las que nos hemos visto enfrentades como comunidades no binaries dentro de estos sistemas de represión heterosocial”.

En la misma línea, señaló que, a su parecer “esto nos va a permitir poder avanzar en materia, no tan solo de reconocimiento, sino en políticas sociales, en políticas públicas que nos permitan poder integrarnos de forma efectiva y no solamente por cupo a lo que siempre hemos necesitado, apoyo, y el sistema de cuidado de este y de todos los Estados”.

Posteriormente, en un punto de prensa, se refirió a los “vacíos” que aún quedan pendientes, como es el caso de las “postulaciones a subsidios, por ejemplo”.

Sobre el tema, mencionó que su carnet hoy contiene un “X”, sin embargo “los derechos sociales, las políticas públicas y las políticas sociales son para hombres y mujeres. Ningún sistema informático me va a reconocer. Me va a expulsar automáticamente. Entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado”.

Por su parte, Lorena Lorca, abogada y académica del Departamento de enseñanza crítica de Derecho de la Universidad de Chile, quien por lo demás acompañó y representó a Cienfuegos durante todo el proceso legal, enfatizó en que “hoy ya no se puede decir: “No existen las personas no binarias”, existen. Y no solo con esta sentencia, desde siempre existen”.

“Cuando el Estado de Chile, a través de una sentencia judicial dictada por un poder del Estado reconoce que existe una persona no binaria, existe entonces el reconocimiento del Estado para esa situación y tendrá que ir haciendo todas las modificaciones que sean necesarias para que pueda participar en toda las instancias”, indicó la abogada.

En esa línea, señaló que el país, con este caso “y con los otros casos, asume un compromiso concreto. Ahora en lo concreto tenemos que ver: qué va a pasar con su pensión, qué va a pasar con el sistema de salud, que va a pasar con su educación, todo eso tiene que resolverse”.

En el caso de Cienfuegos, el proceso para recibir el reconocimiento de su identidad de género se extendió por más de ocho años. En 2019 conoció a Lorca, con quien tras varios diálogos, lograron converger en algunas estrategias legales para hacer la argumentación del caso.

El primer paso fue acudir al registro civil el 13 de febrero del 2020 para solicitar a través de la ley 21.120 (ley de identidad de género) la rectificación de la cédula de identidad de Cienfuegos, con casilla No Binaria, la cual fue negada. Posteriormente, decidieron demandar al Estado, “presentando evidencia contundente”.

Si bien, el caso de Cienfuegos marca un hito en el Registro Civil, su situación se da como un caso excepcional, puesto que no existe en Chile un sistema que permita, de forma deliberada, cambiar el género en la cédula de identidad a la condición de persona no binaria.