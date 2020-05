Representante de la OMS en Chile apoya tesis de Zúñiga de que llamado a “nueva normalidad” no tiene correlación con alza de contagios

El representante de la OMS/OPS en Chile, Fernando Leanes, apoyó la tesis del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, de que no existe una correlación entre el llamado que realizó el gobierno a una “nueva normalidad” y el alza en el número de contagios que se ha registrado en nuestro país en los últimos días.

“Coincido con Zúñiga, no sé si eso fue. No he visto un estudio, quizá lo haya, de que eso haya producido un relajamiento, pero, a mí me parece que no. A mí me parece que no era el mensaje, y que más bien tiene que ver con una cosa que habíamos dicho hace tres semanas, con bastante antelación a lo que ocurrió, y es que el virus empieza a circular en áreas en donde las personas no estaban haciendo la cuarentena, no estaban tomando medidas de prevención, y sencillamente porque no pueden hacerlo muchas personas”, dijo en entrevista en radio En Pauta.

El médico sostuvo que “ese mensaje de normalidad en Chile fue tomado por muchas personas como que era un llamado a relajar las medidas. Nosotros no lo vimos de esa manera, lo vimos de la manera que lo planteó la OMS, pero dijimos: ‘no vamos a usar ese término acá en Chile si trae esa percepción’”.

En esa línea, dijo que “el home office, el teletrabajo, el quédate en casa, hablando de Latinoamérica, es para un proporción importante, pero no mayoritaria de las personas”.

“Es un momento crítico, que tenemos que pensar que solamente esto se va a mesetar si realmente cada uno de nosotros toma conciencia y toma todas las medidas para evitar el contagio y cada uno cuidadarse y cuidar a los otros. Y esto va durar un buen tiempo”, sentenció.