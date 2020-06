Representante de la OMS en Chile: “La comunicación pública está trayendo un debate que nos desvía de la estrategia para evitar contagios de coronavirus”

Esta mañana, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Chile, Fernando Leanes, se sumó a los cuestionamientos que se han generado en los últimos días por los cambios de criterio que ha informado el gobierno en torno a los fallecimientos por coronavirus, y aseguró que han habido problemas comunicaciones que desvían del foco principal que es evitar una mayor cantidad de contagios.

Sin embargo, aseguró que en Chile sí se están contando bien los casos diagnosticados y que “en el tema del registro y la comunicación a la OMS/OPS está funcionando sin que haya ninguna observación”.

En conversación con Cooperativa, Leanes indicó que pese a esto, “es evidente que en los últimos diez días la comunicación pública está trayendo un debate, un tiempo de discusión que nos desvía de lo más importante que es la estrategia para evitar los contagios, para evitar los contactos de riesgo”.

En esa línea, manifestó que debe haber un “consenso en el lenguaje” para que todas las personas puedan entender el mensaje y también un punto común entre los expertos.

Además, agregó que “evidentemente hay discusión con respecto a los fallecidos que son sospechoso de Covid y que no se les hizo la toma de muestra para PCR o se les hizo la toma de muestra para PCR y no se terminó obteniendo un resultado positivo o negativo. Si el resultado es negativo, se va a registrar como descartado, si el resultado es positivo se va a registrar como confirmado. Si no hay resultado y no se tomó la muestra, ahí es donde se encuentra la discusión”.

En conversación con Radio Universo, el especialista manifestó, igualmente que la participación de los alcaldes es esencial ya que “el virus no se pudo contener en algunas zonas y por eso es importantísimo el cambio de estrategia, en el sentido de darles un rol, recursos y orientación técnica a los alcaldes para que movilicen las fuerzas locales”.

Respecto de la propuesta de que crear una mesa para el procesamiento de datos, Leanos indicó que está de acuerdo en “que se reúnan los expertos” y que en esa eventual instancia podría incluso estar presente la OPS para señalar cómo se está manejando en otros países. “Lo importante es buscar un mecanismo para que la cosa sea más sencilla y podamos concentrarnos en evitar los contagios”.