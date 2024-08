Robo a sucursal Brinks: fiscalía actualiza cifra de detenidos y aclara que hay más involucrados

Alrededor de las 14.00 horas, Bomberos acudió a las avenidas principales de la comuna de Rancagua para controlar el fuego de tres vehículos, lo que parecían focos aislados, minutos más tarde fueron confirmados como elementos distractores para el robo a una sucursal de la empresa de valores Brinks en el sector de Río Loco.

Horas después de las primeras diligencias, el jefe de zona O’Higgins, general Max Jiménez Fleming, confirmó que tras un rastreo aéreo y terrestre capturaron en diferentes puntos a seis sujetos que se dieron a la fuga luego de que la policía uniformada acudiera al recinto para repeler el crimen. En ese momento detuvieron a siete involucrados, cuatro de ellos fueron heridos de bala durante el procedimiento, por lo que están siendo atendidos en el hospital regional, dos de ellos permanecen internados de gravedad.

Así, la cifra total de detenidos asciende a 13, quienes pasarán a su respectiva audiencia de formalización este sábado por los delitos de robo con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de municiones y robo con intimidación de vehículo.

Jiménez detalló que los sujetos “ingresaron a través del escalamiento por la parte posterior a este recinto y llegaron directamente a las bóvedas, amenazando e inmediatamente haciendo una cadena humana, traspasando el dinero hacia un vehículo que estaba en el exterior”.

Junto con esto, explicó que identificaron diez vehículos vinculados al crimen y que algunos de ellos mantienen encargo por robo.

Con respecto al monto sustraído, el fiscal Claudio Meneses indicó que “no hay información todavía de la cantidad de dinero”, pero estiman: “Una cantidad importante por cuanto se puede ver en algunas imágenes que fueron bolsas, digamos, que sustrajeron. No se ha recuperado dinero como se indicó, y no tenemos tampoco la información del total, ya que debe ser proporcionada por la empresa”.

El persecutor puntualizó que se trataría de ciudadanos chilenos provenientes de Santiago y de Rancagua, que estaban “bastante organizados” y que “claramente hay más personas involucradas”.