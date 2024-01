“Sanadora” de Rosario explica dichos sobre el cáncer: “No pedimos que la gente deje la medicina”

Consultada este lunes sobre el tema, la denominada “sanadora” de Rosario, Leda Bergonzi, se refirió a las afirmaciones que hizo sobre el cáncer en el marco de su visita a Chile.

“Él cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón. El cáncer es todo emocional”, aseguró la mujer trasandina tras convocar a cerca de seis mil personas en el Templo Votivo de Maipú el sábado.

Sus dichos, replicados en medios chilenos y argentinos como La Nación, recibieron críticas en redes sociales y cuestionamientos desde la comunidad científica.

Motivados por las supuestas habilidades de Leda, miles de chilenos acudieron este lunes hasta el Santuario Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Quinta Normal, para acceder a la “sanadora”. La calle Santo Domingo fue cerrada desde Matucana, entre las 8.00 y las 12.00 horas, debido a la actividad. Hubo personas que pernoctaron haciendo fila y muchos asistentes aseguraron que hubo personas cobrando por un lugar en la fila para ver a la rosarina.

Leda Bergonzi, la llamada "sanadora" de Rosario, convocó a miles de personas en su paso por Chile. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

En ese escenario, Leda habló con la prensa sobre el rechazo a los planteamientos que hizo 48 horas antes.

“Yo te hablo claro. Aclaremos, de paso, porque esa nota fue divina, pero tomaron solamente eso. Y ahí está también como vivimos y como estamos, porque se podría haber comunicado un montón de cosas. Quería hablar de esto con muchas ganas. Se tomó de esto y realmente dan un mensaje desalentador”, sostuvo.

Leda dijo que lo que ella hace, en relación a su fe, es “alentar a la gente a que se acerque al perdón”.

“Yo lo que comento es que no veíamos a la muerte como una pérdida sino como una ganancia. Pasa que es un tema muy intenso. Me tomaron de sorpresa y contesté lo que me salió en ese momento porque soy de contestar, pero, para no sacar de contexto, nosotros acá no pedimos que la gente deje la medicina ni mucho menos. Sí creemos que Dios puede cambiar diagnóstico, por eso estoy acá y de hecho lo viví y lo experimenté”, aseguró.

“Es un tema delicado. Que todos los médicos que me estén escuchando que todas las personas que padecen esta enfermedad y me están escuchando se queden con este mensaje único: busquen a Cristo. Nada más, simplemente fue eso. No es desvalorizar a la medicina, al contrario, nosotros los acompañamos desde la fe”, sostuvo.