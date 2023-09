Más de medio millón de vehículos: autoridades proyectan éxodo masivo de Santiago por Fiestas Patrias y presentan plan de contingencia en carreteras

Ad portas de las Fiestas Patrias, esta jornada la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto al subsecretario de Transportes, Jorge Daza; a la jefa de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González, y al presidente de Copsa, Leonardo Daneri, entregó los detalles del plan de contingencia “18 Seguro” en carreteras para la fecha, en donde se estima que más de 500 mil vehículos dejen Santiago.

“En esta ocasión las proyecciones nos indican que la salida de vehículos durante este fin de semana será un peak histórico: más de 520 mil vehículos se esperan que salgan por las carreteras, en particular de la Región Metropolitana en la Ruta 5 Norte, 5 Sur, 68, 78 y también la ruta Libertadores”, sostuvo la ministra López.

En esta línea, afirmó que será un fin de semana “muy cargado, así que lo que corresponde es que las personas que van a conducir, que van a salir de la RM, lo hagan con mucha planificación, con mucho cuidado y mucha responsabilidad”.

En cuanto a los flujos, se estima que para el viernes 15 salgan 146 mil vehículos de la RM, concentrado principalmente en la tarde; que el sábado 16 salgan 160 mil vehículos concentrado durante la mañana; y ya el domingo 17 serán casi 100 mil los vehículos que abandonen la capital. Tras eso la cifra disminuye el lunes y el martes hasta alcanzar un total de 523.611 mil vehículos.

Para mitigar esta situación la autoridad anunció que se establecerán la ya conocida medida de “Peaje a luca” en la Ruta 68 y la Ruta 5 Sur, y además también habrá restricción de camiones en las Ruta 68, Ruta 5 Sur y 5 Norte, y horarios para rebaja de sus peajes.

Asimismo, la ministra también reiteró la importancia de programar los viajes y conducir responsablemente.

“Quiero finalmente reiterar algo que ya hemos dicho varias veces antes: más del 90% de los accidentes menores, mayores, de cualquier tipo que tenemos en la autopista, tiene que ver con el descuido de los conductores” afirmó. “Yo ya me he formado la convicción que los conductores chilenos no respetamos apropiadamente las normas y somos bastante imprudentes y descuidados para manejar”.

En este sentido, la secretaria de Estado sostuvo que el llamado es a tener claro que van a estar las rutas con muchos vehículos y no van a ser viajes normales: “Se van a demorar más todos los traslados, tengan eso en consideración, ármense de paciencia, y se les ruega tener una conducción segura y responsable”.

40 fallecidos por siniestros viales en Fiestas Patrias del 2022

Por su parte, desde Carabineros informaron que tendrán un despliegue a nivel nacional en las distintas rutas y carreteras, y específicamente en la Región Metropolitana van a tener desplegados más de cien carabineros en las cinco rutas principales de salida controlando tanto velocidad como con alcohotest y narcotest. Además, también se fiscalizará en los terminales de buses y el terminal sur se va a a establecer un perímetro de exclusión en donde se priorizará el ingreso y la salida de los buses.

El año pasado en los cuatro días de Fiestas Patria fallecieron 40 personas y se registraron más de 1.200 siniestros viales en los cuales hubo más de 800 lesionados, una cifra “altísima”, afirmó la general González.

“La principal causa de estos accidentes fue la distracción: el conducir no atento a las condiciones, conducir por la berma, cambiarse de pista, no ir atento, y específicamente la distracción con el celular. Así que el llamado es a que las personas entreguen el celular, le pongan en silencio y sean responsables en la conducción”, sostuvo.

En cuanto al retorno a la Región Metropolitana, se proyecta que la mayor cantidad de autos se registre el martes 19 con 153.929.

Plan de contingencia “18 Seguro” en carreteras por Fiestas Patrias

Peaje a luca

Ruta 68: Viernes 15: 07.00 a 13.00 Sábado 16: 07.00 a 11.00

Ruta 5 Sur: Viernes 15: 07.00 a 13.00



Restricción de camiones

Ruta 68: restricción entre Vespucio (km 6,2) y Enlace Algarrobo (km 68) Viernes 15: 12.00 a 19.00 Sábado 16: 09.00 a 15.00

Ruta 5 Sur: restricción en ambos sentidos, desde enlace Calera de Tango (km 22) y enlace Pelequén (km 121) y también en Acceso Sur a Santiago, entre enlace Vespucio Sur y empalme con Ruta 5 (sólo sentido sur) Viernes 15: 12.00 a 19.00 hrs Sábado 16: 09.00 a 15.00 hrs

Ruta 5 Norte: restricción de camiones de 2 o más ejes en dirección norte, entre enlace Lo Pinto (km 20) y enlace Llay Llay (km 86,2) Viernes 15: 12.00 a 19.00 hrs Sábado 16: 09.00 a 15.00 hrs



Rebaja de peaje para camiones

Para camiones de dos o más ejes en peaje Angostura, en ambos sentidos