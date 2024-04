Secretaria general del PC por formalización de Jadue: “Esto no es como otros casos que hemos conocido de alcaldes y alcaldesas”

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó la mañana de este martes la decisión de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de solicitar la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

La decisión de la fiscal Giovanna Herrera se basa en la investigación que se inició a mediados de 2022, por supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que era encabezada por el ex abanderado presidencial del PC.

Además, se espera que durante las próximas horas se sume un nuevo actor al caso: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que presentaría una querella. La semana pasada, el presidente del organismo, Raúl Letelier, señaló que han “ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. FOTO: VICTOR HUANANTE/AGENCIAUNO.

En diálogo con Radio Usach, Figueroa señaló al respecto: “Lo hemos dicho del día uno, no lo hemos dicho solo nosotros, también ha sido la práctica del alcalde Daniel Jadue, poner toda la información a disposición, no entrampar ningún proceso, estar absolutamente disponible, a que se revise todo. Cuando le solicitaron los teléfonos los puso a disposición, el secreto bancario, es decir, aquí no ha habido nada, y esa es la tranquilidad que tenemos nosotros”.

En esa misma línea, afirmó que en el caso del jefe comunal no ha habido acciones “para obstaculizar el proceso”, pero sí “rigor en la defensa”.

“El presidente de nuestro partido (Lautaro Carmona) lo señaló hace pocos días atrás, y reconozco aquello porque es importante decirlo, nosotros tenemos la convicción de que aquí no va a haber dolo detrás de la figura de esta acción que se está desarrollando en el caso del alcalde Daniel Jadue”, dijo, y enfatizó que la solicitud de formalización es como representante de la Asociación de Farmacias Populares, y no “como una persona particular”.

“Para ser bien claras, y dicho en buen chileno, esto no es como otros casos que hemos conocido de alcaldes y alcaldesas”, expresó.

Dichos del presidente del CDE: “No son saludables”

Sobre las palabras del presidente del CDE, la secretaria general del PC sostuvo: “Nos gustaría que en estas materias se actuara con absoluta prudencia, como se ha hecho en otros casos, donde se ha sido extremadamente cauto en los juicios, donde prácticamente ni la fiscalía ni el Consejo de Defensa del Estado se refieren”.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto a la directiva del Partido Comunista. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

“Nos gustaría que esa prudencia que es sana, que en todos los casos funcionara y que no hubiera esta suerte de percepción -quizás puede ser percepción- de que en algunos casos hay mucho más énfasis comunicacional para transmitir decisiones, eventuales, además”, agregó.

En ese sentido, apuntó que las declaraciones de Letelier “a nosotros nos parece que no son saludables, ni en el caso de Daniel Jadue, ni en el caso de ninguna otra situación que se esté analizando”.