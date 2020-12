Segundo retiro del 10% de la AFP: TC acoge a tramitación requerimiento del Presidente con voto dirimente de Brahm

Un empate y resolvió por acoger a trámite, haciendo uso de su voto dirimente, la presidenta del TC María Luisa Brahm.

Eso es lo que se obtuvo hoy en el pleno del Tribunal Constitucional (TC) al analizar si se acogía a trámite o no el requerimiento ingresado por el Presidente Sebastián Piñera que busca declarar inconstitucional la reforma constitucional para el segundo retiro del 10% de los fondos para la AFP presentada por un grupo de parlamentarios. Si bien, ya se promulgó el proyecto de ley del Ejecutivo que permite girar estos dineros, de igual forma se tramitará el libelo presentado por el Ejecutivo. Como la votación fue 5 por acoger a trámite y 5 por no acoger, primó la posición de la presidenta Brahm quien permitió pasar a la siguiente etapa en que se decidirá si se declara admisible o no la arremetida de La Moneda.

Por acoger a trámite estuvo Brahm, Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristian Letelier y Miguel Ángel Fernández. Por no acoger a trámite votó José Ignacio Vásquez, Gonzalo García, Nelson Pozo, María Pía Silva y Rodrigo Pica.

Quienes estaban por no acoger a tramitación el libelo argumentaron que el conflicto ya no era actual, ya que tras ser rechazo por el Senado y volver a Comisión Mixta, esta no había seguido adelante con el procedimiento. Por tal motivo, dicen esas fuentes, la discusión estaría desfasada.

Conocedores de la discusión que se llevó a cabo hoy al mediodía en un pleno extraordinario sostienen que la decisión fue reñida y voto a voto. Fue así como uno a uno, desde el más nuevo al más antiguo de los ministros, fueron dando sus puntos de vista respecto al requerimiento de Piñera y si se cumplían los requisitos por ley para acoger a trámite. Cabe recordar que la semana pasada, el TC dejó en suspenso esta resolución en espera de documentos que le solicitó al Congreso respecto a las votaciones y estado de tramitación de la iniciativa originada por diputados de oposición. En paralelo a eso, la iniciativa del Ejecutivo se aprobó y ya se promulgó, mientras la reforma presentada por congresistas de la oposición se cayó en el Senado.

Tras esta votación, se revisó la admisibilidad que obtuvo votación unánime. Se espera la próxima semana alegatos y de ahí la sentencia por este requerimiento del Gobierno.

¿Tiene sentido seguir adelante si el requerimiento va en contra de una reforma que ya se rechazó en el Congreso? La apuesta es entrar al fondo, dicen quienes acogieron a trámite, y discutir si los parlamentarios pueden o no impulsar una reforma como esta, ya de cara a la idea de que se produzca una nueva ofensiva por un tercer retiro de fondos a causa de los estragos económicos de la pandemia.