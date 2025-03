Senadora Allende dice estar “tranquila” tras decisión del TC de revisar “el fondo” en causa que busca cesarla del cargo

La senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, afirmó este miércoles sentirse “tranquila”, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) informara que no abrirá un término probatorio por la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

El TC, por unanimidad, acordó no abrir el período de pruebas y así revisar directamente el “fondo” del requerimiento ingresado por diputados del Partido Republicano. La determinación implica revisar el caso con los antecedentes ya presentados, sin admitir pruebas.

Consultada al respecto, la senadora Allende afirmó que “fue mi abogado, Gabriel Osorio, quien solicitó esto. Fuimos nosotros que solicitamos que el TC considerara la posibilidad que no hubiese un período probatorio”.

“La razón es muy simple. Yo creo que el abogado siente que la defensa fue suficientemente clara y que aquí no hubo un contrato, que se hubiera finalizado en un decreto aprobatorio. Evidentemente, ese proceso no continuó, no se llevó a cabo, no hay un pago, no está inscrito, etcétera. Y aparte de eso, obviamente, que era un bien público. Y de ahí el interés del Ejecutivo (...)”, remarcó la parlamentaria.

Sobre si la determinación del tribunal la deja “tranquila”, la representante de la Región de Valparaíso sostuvo que “sí, por supuesto, si lo ha pedido mi abogado. La verdad es que mi abogado lo ha pedido con autorización mía. ¿Por qué? Porque creemos que nuestros argumentos son muy sólidos, muy claros y por lo tanto vamos a esperar el fallo del tribunal”.

Durante la jornada, desde el TC se explicó que se acordó por unanimidad “no recibir la causa a prueba por no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que acreditar”. Y añade: “La causa quedará en estado de dictarse autos en relación, para que el Pleno pueda conocer el fondo del asunto”.