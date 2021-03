Seremi de Salud de Atacama renuncia a su cargo tras filtración de fotografías en las que aparece en una reunión social

Durante la jornada de esta mañana se dio a conocer que el seremi de Salud de la Región de Atacama, Bastián Hermosilla, renunció a su cargo tras la filtración de unas fotografías en las que aparece en una reunión social no cumpliendo con las medidas que corresponden frente a la pandemia del Covid-19.

Las imágenes se difundieron mediante redes sociales, en donde se puede ver al ahora ex seremi en una reunión junto a ocho personas más, sin distanciamiento ni cumpliendo con las medidas sanitarias.

Al respecto se refirió esta mañana la subsecretaria de Salúd Pública, Paula Daza, quien indicó que fue el mismo Hermosilla quien presentó su renuncia tras lo sucedido.

“El renunció en el día de ayer. Me llamó por teléfono diciendo que habían unas fotos donde el no estaba respetando las medidas de autocuidado indicadas por las medidas sanitarias, y el como autoridad sanitaria decidió dar un paso al costado porque obviamente uno tiene que predicar con el ejemplo y eso fue el argumento que me hizo”, sostuvo.

Por el momento se desconoce quién tomará su cargo como seremi de Salud de Atacama. De manera interina, según informó la Intendencia de Atacama, quedará a cargo de la cartera de salud Mauricio Bertoglia, jefe de acción sanitaria en la Región de Atacama.