Seremi de Salud RM retira 11 mil flotadores del comercio por no cumplir con normas de seguridad

Durante este mes de enero del 2023 se han retirado del mercado más de 11 mil flotadores mal rotulados y sin certificaciones de seguridad en la Región Metropolitana. Así lo dio a conocer esta jornada el seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, quien frente a la temporada estival realizó esta mañana una fiscalización a un local de venta de flotadores en Santiago.

“Ante el aumento de compra y uso de flotadores en verano, hemos incrementado la fiscalización de estos productos dirigidos a menores de 14 años, los que son calificados por el reglamento como juguetes ideados para transportar a un niño o niña por el agua, teniendo un fin lúdico y no preventivo”, sostuvo.

Los flotadores, destacó, deben tener un etiquetado en español, y “deben poseer una leyenda precautoria que indique que no es un salvavidas, advirtiendo que tiene que ser utilizado donde el menor no pueda perder el equilibrio y bajo vigilancia de un adulto”.

Además de esto, y para evitar una tragedia, puntualizó, la persona debe fijarse en las válvulas y tapones, “los que deben quedar adheridos y firmes, con un sistema antirretorno, a modo de evitar la pérdida de aire del flotador”.

Durante el año 2021 en el país fallecieron 38 menores entre 0 a 14 años por accidentes por sumersión, incidentes que ocurren principalmente en enero y febrero debido a la temporada de verano y el aumento de uso de piscinas y playas.

En el caso de la Región Metropolitana, explicó el seremi, más de 150 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años han fallecido por inmersión en los últimos 10 años.

“Es muy importante tener en claro que los flotadores no son salvavidas. Requieren supervisión permanente de un adulto”, reiteró la autoridad sanitaria. “Este es un problema importante, es un riesgo sanitario”.

Sobre qué es lo recomendable a utilizar en caso de no saber nadar, el seremi indicó que “la utilización de chaleco salvavidas es fundamental para cualquier persona si no sabe nadar si está en un curso de agua o en una piscina que supere su estatura”. Los flotadores, indicó, son juguetes, y no debes por tanto ser considerados como equipo de salvataje.