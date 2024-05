Sernac alerta sobre leche Nido falsificada: se está comercializando en minimarkets y ferias

Esta tarde, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) alertó sobre la comercialización de leche Nido falsificada.

Esto, tras un reporte recibido desde Nestlé S.A. compañía que fabrica el producto. La firma indicó al Servicio que en minimarkets y ferias de la Región Metropolitana se están vendiendo dos falsos productos.

Se trata de leche en polvo en formato “doy pack” de 700 gramos y 1 kilogramo, etiquetados como “Nestlé Nido Entera”, las que supuestamente provienen de las fábricas de Cancura y Llanquihue. No obstante, de acuerdo a lo informado por la compañía al Sernac, “estos formatos no forman parte del portafolio de Nestlé, y las características del empaque, como la presencia de una parte transparente, no corresponden a los estándares de calidad de la empresa”.

Este es el formato falsificado de 1 Kg de leche Nido que se está comercializando en ferias y minimarkets.

Tras la denuncia, Sernac remitió todos los antecedentes recabados al Ministerio Público, con el fin de buscar el retiro inmediato de los productos del mercado.

El director nacional del Servicio, Andrés Herrera, realizó un llamado a los locatarios de ferias libres y de pequeños negocios, a abastecerse de productos por intermediarios legales y reconocidos, que tengan siempre un respaldo en un catálogo de productos existentes que la marca comercializa en el país.

Este caso se suma al ocurrido hace pocos días y que afecta también a Nestlé respectó al producto Nescafé, que también ha sido falsificado en formato “doy pack”, caso que también fue derivado a Fiscalía y por el que Sernac ha realizado fiscalizaciones.

“Nos encontramos frente a un hecho completamente grave y de carácter delictual, porque al amparo de marcas reconocidas y cuyos procesos de producción, traslado y comercialización deben respetar garantías mínimas de seguridad alimentaria, se pretende engañar a los consumidores. Más aún es grave porque se trata de productos alimenticios que pueden poner en riesgo la salud, especialmente de niños, niñas y adolescentes a quienes se les suele proporcionar este tipo de leches en polvo”, enfatizó Herrera.

Este es el formato falsificado de 700 grs de leche Nido que se está comercializando en ferias y minimarkets de la capital.

Recomendaciones

La autoridad hizo un llamado a las y los consumidores a comprar siempre en el comercio formal, fijarse bien en que los productos tengan incluidos los lotes de producción, sean reconocidos como productos reales y que, frente a las dudas, consulten directamente a las marcas sobre su real existencia. Además, instó a quienes tengan alertas de productos falsificados y comercializados formalmente a que puedan reportar en sernac.cl.

El Sernac además advierte respecto de posibles riesgos para la salud al adquirir estos productos falsificados, pues al desconocerse su contenido alimenticio, no proporcionan ninguna garantía de seguridad alimentaria.

Este riesgo, de acuerdo al Servicio, es especialmente preocupante dado que la leche puede ser consumida por niños, niñas y adolescentes, quienes son más vulnerables a los efectos nocivos de productos alimenticios ilegales.