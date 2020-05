Servicio de Salud Metropolitano Norte denuncia en la fiscalía a médico del Hospital San José que denunció fallecimiento de paciente por falta de ventiladores

El Servicio de Salud Metropolitano Norte denunció hoy en la Fiscalía Centro Norte al médico del Hospital San José, Manuel Lorca, por haber denunciado el fallecimiento de un paciente de 36 años por una eventual falta de ventiladores mecánicos.

La denuncia, según informa a La Tercera el director del Servicio de Salud Guillermo Hartwig, es por “declaraciones falsas, maliciosas y generar alarma pública”. Según Hartwig, Lorca, que es parte del Capítulo Médico de ese hospital, realizó denuncias que no corresponderían con la realidad: “Nosotros como Servicio y hospital consideramos que no fue objetivo en sus apreciaciones por no tener la información objetiva para sacar esas conclusiones y hacer acusaciones de ese tipo. Esto además produce alarma pública”.

El jefe del Servicio de Salud de la zona norte además cuenta que está por comenzar la “auditoría clínica” que indagará las razones del fallecimiento del paciente. “Se va a tener que nombrar un comité de auditoría que investigará los procedimientos que se hicieron con el paciente. Escuchará a testigos y médicos que lo atendieron. esa auditoría podría derivar en un sumario o una sanción a los funcionarios que atendieron a este paciente y se tendrá que comprobar si hubo algún tipo de negligencia o mal manejo clínico”, asegura Hartwig.

La autoridad además vuelve a reafirmar que la persona que falleció el fin de semana lo hizo porque “llegó en un estado muy crítico” y no por la falta de dispositivos para realizar ventilación mecánica invasiva.