“Si hay algo peor que la inoperancia es la indolencia”: gobierno sube el tono y abre disputa con empresas eléctricas

Las reuniones por los prolongados cortes de luz a causa del último sistema frontal mantienen ocupadas a diversas autoridades tanto del gobierno como comunales, así como de las empresas involucradas en los servicios, con un martes maratónico que terminó con el gobierno anunciando que llevará a las empresas eléctricas a la arena judicial debido a los prolongados cortes de luz.

Pero el conflicto comenzó mucho antes. Fue el domingo cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pidió reunirse con la empresa Enel, la que tiene mayor cantidad de clientes en la RM. Pero no fue sino hasta la noche de este lunes que desde la compañía lo llamaron para decirle que este martes estarían a primera hora en La Moneda.

Tras esa cita, Monsalve aseguró a través de su cuenta de X que se acordaron “medidas para acelerar el restablecimiento del suministro eléctrico”. Además, confirmó que se reunirá con “otras compañías distribuidoras de energía para una reposición completa a nivel nacional”. En efecto, acorde a conocedores, después de la reunión con Enel el subsecretario se reunió por Zoom con delegados y empresas de las regiones que mantienen cortes de suministro, como CGE, SAESA, CHILQUINTA, Cooperativa Creel, Cooperativa Codiner, Litoral y Edec SA o Coopelan.

Asimismo, luego del encuentro en Palacio, el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, aseguró que el compromiso de la empresa para esta jornada era lograr la restitución del servicio en 60 mil hogares. Para eso aseguró que harían varias cosas, entre ellas acudir a maquinaria pesada o “intentar agregar generación; generación local y también generación que estamos intentando traer desde Argentina”. Pero sobre esta última medida precisó que no era 100% segura. “Tenemos todavía que coordinar con los proveedores en Argentina para que esto se pueda traer”, sostuvo.

Esas palabras y las sensaciones tras la cita de Enel con Interior sólo dejaron dudas en el gobierno. Y por eso, tal como se leía después en una nueva convocatoria de prensa, para las 17 horas se citó en las oficinas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), a una mesa técnica encabezada por el propio Monsalve, para continuar “el monitoreo de la situación del suministro de energía eléctrica y agua potable en la Región Metropolitana”. Y añadía que “tras el encuentro sostenido durante la mañana, el objetivo específico de esta reunión es chequear, particularmente, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa Enel”.

A esa cita se convocó al delegado presidencial RM, Gonzalo Durán; la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM); la directora (s) de Senapred, Alicia Cebrian; cuatro subsecretarios (Energía, Obras Públicas, Transportes y Educación), la superintendenta de Energía y Combustibles (SEC), Marta Cabeza; y Carabineros. Pero también al mismo gerente de Enel con quien el subsecretario se había citado durante la mañana.

“Hoy deben recuperar su suministro eléctrico 60.000 clientes. Estamos nuevamente en Senapred en reunión con subsecretario Monsalve y ejecutivos de Enel para exigir ahora su cumplimiento y coordinar soluciones para miles de vecinos y vecinas que están sufriendo”, escribió en X durante la cita la alcaldesa Leitao.

Y quizás a sabiendas de que debía llegar a dar explicaciones, Tavera no llegó sólo a la reunión y lo hizo acompañado de cuatro personas. Y ahí, según testigos de la reunión, una de las primeras cosas que Monsalve le dijo a los representantes de Enel es que no estaban cumpliendo los compromisos de la mañana. Y es que en medio de la cita las cifras de la SEC decían que a esa hora a nivel nacional se mantenían 184.962 clientes sin luz, de los cuales 101.152 eran de la RM y 30.007 de La Araucanía, las dos regiones más afectadas.

Posterior a la cita, a la que finalmente también llegó el ministro de Energía, Diego Pardow, el subsecretario Monsalve señaló que en todas las reuniones se les pidió a las empresas “asumir compromisos en materia de reposición de suministros eléctricos durante el transcurso del día. Si miro las cifras de la tarde, tengo que decir que si hay algo peor que la inoperancia es la indolencia. Las empresas no han cumplido con los compromisos adquiridos”.

Luego se extendió así: “En el caso de Enel en particular, que en la mañana hizo el compromiso de recuperación de 60.000 suministros para clientes afectados en la RM, a la hora se han recuperado 26.700. Todavía se mantienen en la RM 100.000 clientes sin suministro y 91.000 corresponden a Enel, y de esos 60.000 están sin suministro desde el 1 y 2 de agosto. Por eso hablo de indolencia: son personas que llevan cuatro y hasta cinco días sin suministro eléctrico. Y la indolencia se expresa no sólo por la incapacidad de reponer el suministro que es obligación de la empresa, sino mucho más severa en la incapacidad de responder con información oportuna a sus clientes”.

“Nos parece que esta es una situación inaceptable, que requiere de sanciones graves. Hay cuatro procesos sancionatorios respecto de Enel, requiere de auditorías y de compensar a las personas por el daño que se les ha causado”, añadió.

Monsalve cerró diciendo que “los incumplimientos de las empresas son incumplimientos graves. Es difícil responder a la difícil situación que viven las familias con empresas que reiteradamente entregan información que no cumplen. Esto demuestra una completa inoperancia e indolencia que requiere sanciones absolutamente graves”.

Los alcaldes también

Durante la mañana los alcaldes de la Región Metropolitana siguieron su propio camino y se reunieron por segundo día consecutivo con el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, para abordar la crisis eléctrica. Durante el encuentro se acordó iniciar un procedimiento de reparación voluntario con las empresas eléctricas CGE y Enel, pero las autoridades locales dejaron claro que, si las indemnizaciones no cumplen con las expectativas, no dudarán en liderar una demanda colectiva.eos pedido al Sernac que oficie a ambas empresas, Enel y CGE, con un plazo de un mes para tomar una decisión sobre la continuación del proceso. Si las condiciones no nos satisfacen, procederemos con una demanda colectiva. Enel ya confirmó su participación, pero nos preocupa la postura de CGE”, declaró la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la AChM, quien ha liderado las gestiones.

El director del Sernac, Andrés Herrera, respaldó la postura de los alcaldes, afirmando que “ambas empresas no pueden salir indemnes de esta situación. Aquí se han visto afectados vecinos y vecinas en su vida cotidiana y esto no puede salir gratis”.

Durante la reunión, Herrera recordó los acuerdos alcanzados en mayo con Enel, cuando las lluvias afectaron gravemente a varias comunas del sector oriente de Santiago. En esa ocasión se lograron compensaciones por cerca de 1.800 millones de pesos, una cifra que fue utilizada como referencia en la discusión, aunque CGE no participó en esas negociaciones. Sin embargo, algunos alcaldes consideraron que las cifras propuestas deben ser significativamente mayores que esa vez.

Por ejemplo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, fue especialmente crítico del “incumplimiento” de las compañías eléctricas. “Cuando una empresa no se hace cargo de algo que deben cumplir con estricto rigor, es irresponsable. Se ha faltado a la fe pública, se ha mentido, y va en contra de la libertad de los mercados”, afirma a La Tercera, advirtiendo que “60 mil millones de pesos es lo mínimo”.

El alcalde de Huechuraba y vicepresidente de la AChM, Carlos Cuadrado, explica que las cifras finales deberán definirse en base a reuniones adicionales con el Sernac, considerando factores como “la cantidad de días que los usuarios estuvieron sin luz, los daños materiales sufridos, incluyendo electrodomésticos, alimentos y medicamentos, así como las pérdidas comerciales y los gastos que los municipios tuvieron que asumir para desplegar equipos en funciones que debieron cumplir Enel”.

Mientras, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, señala que “debemos levantar un criterio junto a Sernac, tomando nota de las casas que perdieron sus bienes para obtener una compensación. Pensar en 30 mil millones de pesos como base es razonable”.

El director de Sernac, además, expuso que “cualquier beneficio compensatorio va a ser universal. Va a beneficiar a todos los consumidores, hayan o no reclamado ante el Sernac”.