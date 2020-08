Siches señala que en la cuenta pública “no vimos grandes anuncios hacia la pandemia” y que deudas pendientes son trabajo colaborativo, transparencia, y estrategia testeo-trazabilidad-aislamiento

Esta mañana, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió en Radio Futuro a la cuenta pública realizada por el Presidente Sebastián Piñera el pasado viernes y también sobre la evolución de la pandemia en el país y las efectividad de las medidas del gobierno hasta la fecha.

Al respecto de la cuenta pública, Siches indicó que ”en términos generales, no vimos grandes anuncios hacia la pandemia”, sin embargo, destacó, el mandatario sí se refirió “a todo lo que ha sido un proceso bastante complejo, no solo para el Gobierno sino para toda la ciudadanía”.

“Uno de los puntos mas tiene que ver con los cambios más estructurales en materia de salud, donde nosotros por lo menos como Colegio hemos podido acordar avances a materias que tienen que ver con la seguridad social en salud - fonasa e isapre-”, expresó. “Nosotros hemos desarrollado una propuesta y esperamos que al calor de las reformas que ha presentado el Gobierno haya una amplitud de poder ver propuestas distintas como las que hemos desarrollado en conjunto con una serie de académicos y expertos que creemos que da un paso un poco más profundo”.

Hasta ahora, indica, “no ha sido muy sencillo lidiar con el Gobierno”.

“Ha existido recientemente con el cambio de conducción del ministerio un cambio de actitud, mayor apertura, mayor escucha a distintas propuestas, pero obviamente no todas son consideradas y muchas de ellas no son en los tiempos correctos, que uno preferiría que la discusión de varios aspectos o implementación de políticas fueran antes discutidas por actores que han sido validadas y construidos por el propio gobierno como la mesa social y el consejo asesor”, agregó.

“Pero creo que el planteamiento por parte del Presidente ha sido un poco más genérico a lo que ha sido el control de la pandemia, pero no vimos anuncios, no vimos políticas de transparencia total, no vimos resolver los problemas justamente comunicacionales, todavía no contamos con una campaña efectiva. Desde nuestro juicio no hubo anuncios significativos a los cual nos podamos referir con mayor profundidad”.

Sobre qué considera como positivo y negativo de la acción gubernamental frente a la pandemia, Siches destaca la respuesta asistencial y los laboratorios.

“Si uno mira lo más positivo de la respuesta del Gobierno, quizás está ampliar la capacidad diagnóstica incluyendo a distintos laboratorios universitarios con mucho crecimiento en el montaje inicial dentro del sector público”, destacó. “Y lo segundo es la respuesta asistencial centrado en las camas críticas que también se vio una expansión muy importante tanto del sector publico como el sector privado”.

En cuanto a las deudas, indicó, son tres:

“El trabajo colaborativo con otras instancias, entre éstas obviamente el Colegio Médico; la falta de transparencia, que nos ha costado mucho avanzar en esa línea; y obviamente lo que debió haber sido desde el primer día el corazón para controlar esta pandemia, que es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA), y que recientemente nos estamos poniendo al día”, detalló.

Sobre las cifras de trazabilidad que se han estado dando desde el Ministerio de Salud, Siches expresó dudas, por lo tanto, indicó, ya han hablado con Contraloría para ver que sean correctas.

“Tenemos nuestras dudas en cómo se generan esos indicadores, porque la información que hemos podido recibir por el Minsal es que es por auto-reporte, ya sea por los mismos municipios o por las seremías”, destacó. “Es necesario analizar cómo se genera el indicador, y por lo mismo estamos en conversaciones con Contraloría que está haciendo auditorias y análisis de distintas cifras que están emanando desde el minsal para poner especial énfasis a la estrategia de TTA”.

Además de esto, destacó Siches, también ya se han reunido “con un número importante de alcaldes” para así mirar desde el territorio cuáles son los problemas que ellos viven para montar esta estrategia y así “no quedarse sólo con el indicador”, sino que para ratificar los números.