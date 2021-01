“Sorpresa y decepción”: Eduardo Frei Ruiz-Tagle rechaza fallo de la Corte de Apelaciones que absolvió a condenados por muerte de Frei Montalva

El expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que “con sorpresa y decepción para nosotros falla absolviendo a los condenados” por la muerte de su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva.

“Siempre hemos sabido que este es un proceso muy complejo debido a la forma en que ocurrió y a los años que han pasado. Esta es una instancia judicial más y seguiremos realizando todo el esfuerzo y las acciones necesarias que correspondan para que se demuestre ante la justicia el asesinato de un ex Presidente de la República”, expresó Frei Ruiz-Tagle.

Según el fallo del la Corte de Apelaciones santiaguina “la prueba reunida durante la tramitación del proceso, valorada en conformidad a la ley, no ha logrado demostrar que el fallecimiento del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros, como tampoco a alguna omisión atribuible a quienes en su condición de médicos se hallaban en posición de garante de su vida atendido su estado de salud”.

Ante ello, Frei Ruiz-Tagle dijo que “mantengo mi absoluta convicción de que Frei fue asesinado y lo hago basado en los hechos y la larga investigación que se ha realizado”.

De igual modo, aseguró que “no puedo dejar de reconocer el trabajo acucioso y profesional del Juez Madrid, que nos permitió conocer hechos incuestionablemente acreditados en el proceso, que concluyen categóricamente la intervención antes, durante y con posterioridad a la muerte del Presidente Frei Montalva, de aparatos de seguridad y funcionarios de la dictadura, que siguen sin ninguna explicación ni jurídica ni histórica”.

“En forma seria nos corresponde estudiarlo en detalle y proceder con todas las acciones y recursos que correspondan”, cerró.

Se descartó que infiltración tuviera injerencia

En tanto, el presidente de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jaime Balmaceda, explicó en la radio Cooperativa que “se descartó que la infiltración en el entorno de la familia Frei tuviera injerencia en la sucesión de hechos que terminó con su fallecimiento”.

El fallo absolvió como autor a Patricio Silva Garín, coautores a Raúl Lillo Gutiérrez y Luis Becerra Arancibia, cómplice a Pedro Valdivia Soto y encubridores a Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere.

“Valoramos la prueba que fue producida y concluimos que esa prueba que se había rendido respecto de ese punto no era suficiente para probar aquello que en el fallo de primera instancia se había estimado comprobado. Efectivamente se demostró que el entorno del Presidente Frei Montalva había sido infiltrado y que el acusado Lillo Gutiérrez era un agente civil de la CNI y que estaba encargado de vigilar sus movimientos -por ponerle nombre-, y también su ex chofer -que había dejado de serlo hace ya muchos años, pero que mantenía contacto con la familia Frei dada la cercanía que se había generado con el ex Presidente”, manifestó.