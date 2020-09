Subsecretaria Daza por sumario sanitario contra la diputada Carvajal: “Tenemos que esperar el resultado de la investigación”

Escueta fue la respuesta de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, cuando se le consultó por el sumario sanitaria que la Seremi de Ñuble abrió contra la diputada Loreto Carvajal (PPD), quien habría evadido un control sanitario de Chillán y Chillán viejo, aduciendo sus actividades distritales.

“Eso esta en investigación en la fiscalía, por lo tanto tenemos que esperar el resultado de la investigación”, afirmó Daza en el reporte televisado del Minsal. “Hemos reiterado que es importante que todos respetemos las normas sanitarias”, agregó.

La situación ocurrió ayer en el kilómetro 444 de la Ruta 5 sur, cuando un fiscalizador en el cordón sanitario se acercó al vehículo de la congresista para pedirle los documentos de rigor para cruzar la barrera (acotados a cuatro casos: mudanza, trabajo en área esencial, asistencia a funeral y atención médica). En ese momento, Carvajal habría manifestado que “no tenía tiempo” para el control.

“No estaba yendo a comprar, ni me estoy movilizando para ir al supermercado, estoy movilizándome en el distrito para ejercer mis labores, y eso está sumamente constatado y lo he hecho cada día y sobre todo en semana distrital y cada momento en que he podido”, le dijo Carvajal a Radio Bío Bio.

Además, la diputada habría saltado la fila, adelantándose a dos automóviles que se encontraban antes que el suyo, para salir por un costado de la carretera.

Cabe recordar que las zonas de Chilán y Chillán viejo actualmente se encuentran en estado de cuarentena.

La diputada representa al distrito 42, que abarca a las localidades de San Carlos, Ñiquén, San Fabián, Bulnes, Quillón, Ránquil, Portezuelo, Coelemu, Treguaco, Cobquecura, Quirihue, Ninhue, San Nicolás, Cabrero y Yumbel.