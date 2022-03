Subsecretario de Educación Nicolás Cataldo: “Las escuelas tienen que ser un espacio seguro”

El subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, y la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesoras y Profesores.

En la instancia, que se desarrolló en dependencias del Ministerio de Educación, en Alameda, la tarde de este jueves, se presentó el Plan de Fortalecimiento de Matrícula que busca activar un trabajo conjunto con las y los sostenedores de la educación pública para enfrentar la demanda de cobertura en distintas comunas del país.

Bajo ese marco, las autoridades abordaron también las situaciones de violencia que se han reportado en días recientes en algunos establecimientos y las protestas que están desarrollando estudiantes por denuncias de abuso sexual y acoso en liceos y en demanda de mayor seguridad.

El miércoles, un profesor de religión fue apuñalado en la espalda durante riña en colegio de Talcahuano y en la capital, en tanto, secundarias de distintos liceos desarrollaron manifestaciones en Alameda contra un alumno del Instituto Nacional por una nueva denuncia de acoso sexual, que se suma a lo ocurrido en Providencia con estudiantes del Liceo Lastarria que fueron expulsados.

Matrícula e infraestructura

Cataldo explicó que en la reunión de trabajo se abordó el déficit de matrícula y la estrategia que se va a implementar de la mano con los alcaldes con una identificación focalizada de necesidades para atender.

“Tenemos más de 800 establecimientos educacionales, más de 2.500 aulas en las que queremos ir a buscar la ampliación de la capacidad de nuestra cobertura educacional pública pública”, detalló, haciendo hincapié en que para el gobierno del Presidente Gabriel Boric “la educación es una prioridad”.

La autoridad señaló además que la “estrategia contempla a mediano plazo la inversión en infraestructura para poder habilitar espacios educativos que nos permitan llegar a 2023 sin esta problemática”.

Violencia

Respecto a “situaciones de violencia que hemos visto a nivel nacional”, el subsecretario recalcó que “las escuelas tienen que ser un espacio seguro, un espacio de protección y por eso es que vamos a trabajar en una estrategia que vamos a hacer pública en los próximos días”.

“Dicha estrategia, justamente tiene como foco ir abordando la entrega de capacidades al sistema, la generación de orientaciones, de protocolos, también de recursos, donde queremos también focalizar el espacio de despliegue del ministerio y sus capacidades en los apoyos a las comunidades que se han visto afectadas”, planteó.

Cataldo sostuvo que “hay que entender que son 12 mil establecimientos educacionales a nivel nacional, por lo tanto es importante señalar que no es todo el sistema el que está viviendo hoy día situaciones de violencia, pero hay que atenderlo”.

El subsecretario parafraseó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que entrevista con radio Futuro a principios de semana reconoció un “aumento explosivo” de violencia en algunos establecimientos y explicó que “estamos en un momento postraumático”, asociado a la pandemia de coronavirus por “dos años por falta de sociabilización”.

“Estuvimos dos años en pandemia, estuvimos dos años encerrados y por tanto hoy día salir a la luz pública a la calle, salir a las escuelas, tiene consecuencias, no son inocuos estos dos años que han transcurrido y nuestro ministro ya lo señalaba el día de ayer, que efectivamente estamos viviendo un estrés postraumático en general como sociedad y las escuelas no están ausentes de aquello”, argumentó el subsecretario Cataldo.

“Invertir recursos”

La autoridad del Mineduc afirmó que “vamos a hacer todos los esfuerzos, nuestra División de Educación General está encabezando esta estrategia, la que vamos a implementar de conjunto con los actores antes citados para que efectivamente podamos tener resultados y atenciones directas a comunidades afectadas”.

“Quiero recalcar esto vamos a invertir recursos tanto en el tema de infraestructura para revertir la situación de falta de matrícula, así como también vamos a hacerlo para poder acompañar a las comunidades educativas que se han visto hoy día afectadas y vulneradas”, indicó.

Por otra parte, el subsecretario planteó que “es importante hoy día recuperar en el centro del trabajo la convivencia escolar, mirarla profundamente, porque la convivencia siempre ha sido concebida como un anexo al trabajo educativo y, alguien lo decía en la reunión, hoy día tenemos que aprender a convivir nuevamente juntos”.

Garantías de la Niñez

Rocío Faúndez, por su parte recordó que el 15 de marzo fue promulgada la Ley de Garantías de la Niñez y eso “implica que todas las respuestas que demos, tanto al tema de los cupos pendientes de matrícula como al tema de la violencia escolar”, deben estar alineadas con esa normativa y los resguardos que en ella se disponen.

“Los derechos son interdependientes e indivisibles, eso quiere decir que no puedes para proteger un derecho poner en riesgo otro”, expuso, ejemplificando que no se pueden abordar los problemas de violencia “expulsando sistemáticamente a los niños del ámbito educativo porque, no estamos hablando de adultos, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes y la lógica víctimas y victimarios nos sirve muy poco, entre otras cosas porque en los contextos de bullying y de otros tipos de violencia escolar el mismo niño o la misma niña muchas veces está en ambos roles, es tanto víctima como victimario, por lo tanto necesitamos pasar a otros tipos de medios de resolución de conflicto”.

En segundo lugar, agregó la subsecretaria, la norma “nos obliga a que las respuestas que demos a la niñez desde el Estado sean integrales e intersectoriales, articuladas y por lo tanto este no es un problema solo de Educación, aquí hay temas de salud mental, hay temas de salud más amplios”.

Profesores piden apoyos concretos

A su vez, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que “urge de parte del Ministerio de Educación, de parte de todos los actores involucrados, ir buscando los caminos entre todas y todos para poder resolver esta situación de violencia que hoy tenemos”, dijo, comentando que es un tema asociado a la salud mental de los establecimientos, pero también a nivel país.

“Nos parece fundamental que se entreguen apoyos concretos a los establecimientos educacionales , así lo hemos señalado y por tanto seguiremos en esta mesa propiciando ese camino”, manifestó, recalcando también la importancia de avanzar en formación sobre el tema y “generar diálogos al interior de los espacios escolares y dar los tiempos para que la comunidad educativa, padres, madres, profesores, asistentes de educación puedan tener la reflexión de lo que significa estar hoy día enfrentados a esta situación”.

Equipos técnicos trabajarán coordinados

Carlos Cuadrado, en tanto, alcalde de Huechuraba y presidente de la AChM, destacó el “cambio de actitud, una actitud más propositiva respecto de la solución inmediata que requieren este tipo de problemas”.

La autoridad municipal dijo que “los alcaldes somos los que más sabemos del territorio y por lo tanto somos una fuente de información veraz para que el ministerio con las capacidades que tiene pueda replicar buenas prácticas que es están aplicando en algunos municipios o abordar con dirigencia algunas situaciones críticas que se puedan estar dando en determinadas comunas”.

“Esperamos que el trabajo que hoy germina dé frutos, esperamos que el trabajo que realizarán los equipos técnicos del ministerio, de los municipios y del Colegio de Profesores, redunde en mayor seguridad de los niños en nuestras escuelas”, destacó.