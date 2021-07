Subsecretario Galli: “Quienes se salen del pacto social a través de la violencia no son y no serán presos políticos”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió hoy a la solicitud planteada en la Convención Constitucional de revisar un indulto, o amnistía, para las personas que se encuentren detenidas por hechos ocurridos en el marco del estallido social.

En línea a lo que ha señalado el gobierno en otras oportunidades, -de que en Chile no existen los presos políticos-, Galli afirmó que “no pueden quedar impunes quienes cometan acciones violentas, porque esas acciones violentas se salen del pacto social . Y quienes se salen del pacto social a través de la violencia no son y no serán presos políticos”.

En la actualidad se encuentra un proyecto de ley en el Congreso para otorgar un indulto a los presos del estallido social. En mayo, la Comisión de Seguridad del Senado lo aprobó en general con dos votos a favor (Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza y Jaime Quintana) y tres en contra (Felipe Kast e Iván Moreira).

Galli, sobre esto, dijo: “El proyecto de ley que está hoy en el Congreso busca declarar impunes a quienes cometieron delitos graves desde el 7 de octubre hasta marzo de 2020. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar la señal de impunidad? Porque bajo ese mismo criterio, ¿van a quedar impunes las personas que el domingo intentaron violentamente interrumpir la Convención Constitucional? ¿Van a quedar impunes aquellos que ayer agredían a un convencional constituyente? ¿Van a quedar impunes quienes sacaron adoquines en el centro de la capital el domingo para agredir a las fuerzas policiales? ¿Van a quedar impunes las tres personas que ayer la justicia determinó que quedaran con arresto domiciliario total por los delitos violentos cometidos el día domingo, uno de ellos con 35 reiteraciones, muchas de ellas cometidas durante el periodo de octubre y marzo de 2020?”.

“Quienes cometen acciones violentas para interrumpir la Convención Constitucional serán detenidos, serán juzgados y si son culpables serán condenados. Por lo tanto, no puede haber impunidad para aquellas personas que recurran a la violencia, menos aun cuando Chile está llevando adelante un proceso de sentar nuevamente sus bases institucionales a través de una nueva Constitución”, remató.