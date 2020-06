Subsecretario Zúñiga y modificación de criterio para casos activos de coronavirus: “Un cambio siempre va a generar confusión. Tienen que ser vistos con el fin que persiguen”

Esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió en Radio Duna acerca del cambio en el conteo de fallecidos por Covid-19, modificación que ha causado críticas entre los expertos ya que puede provocar confusión en la población, y también porque no sigue del todo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organismo que sugiere atribuir el coronavirus como causa de fallecimiento a todos los que tengan un cuadro compatible con Covid a no ser que haya una muerte por otra causa confirmada, independiente de si tienen un examen PCR positivo o no.

Al respecto, Zúñiga expresó que valoraban las críticas constructivas, pues les permitía mejorar el sistema.

“Creo que siempre que haya críticas es bueno en el sentido de que uno también va mejorando y va tomando las buenas ideas que pueden ayudar a enfrentar de mejor forma esta pandemia”, sostuvo, agregando que un ejemplo de esto, es lo que ocurrió con el criterio de los casos activos.

“Nosotros realizábamos también un conteo diario de los casos activos, y eso se entregaba en el reporte diario, y también teníamos un reporte de epidemiología de los casos activos, y las cifras eran diferentes, porque en un informe que era de epidemiología - que tiene otro fin- se informaba de los casos activos de acuerdo a la fecha de presentación de síntomas”.

En el reporte diario, indica, “entregábamos diariamente la cantidad de datos y en base a eso nosotros calculábamos la contagiosidad que duraba 14 días, por lo tanto se mantenían casos activos los contagios diarios de los últimos 14 días, y eso producía diferencia y genera confusión en la ciudadania”, explicó.

Debido a esa diferencia en los dos reportes, y a las críticas que surgieron de algunas sociedades científicas, indicó, que decidieron finalmente igualar ambos informes e informaron que los casos activos ahora iban a basarse en el criterio de presentación de síntomas.

“Ese es un cambio de metodología que tiene sus beneficios de igualar ambos informes, pero también un cambio siempre va a generar confusión. Tienen que ser vistos esos cambios de acuerdo al fin que persiguen”, agregó.

Estos cambios, sostuvo, no implica que hay menos casos que antes.

“Hay distintos tipos de informe para distintos objetivos, cuando uno hace un reporte diario, tiene como objetivo la máxima transparencia y entregar en una oportunidad lo más cercana - con un día de retraso - todos los datos. Otro informe como es el de epidemiología, tiene un objetivo epidemiológico, de vigilar la enfermedad como se está manifestando, por tanto tienen que entenderse de esa forma, tienen fines distintos y tienen metodologías distintas”, expresó.

“Nosotros estamos abiertos a evaluar y escuchar todas las propuestas que se están realizando para informar más claro a la ciudadanía”, agregó.

En cuanto a la solicitud de que exista un ente autónomo que se encargue de los reportes de contagios y fallecidos, o de una auditoría, como fue el caso de Reino Unido cuando había confusión con las cifras, Zúñiga expresó que no era necesario, ya que contaban con el Consejo Asesor.

“Tenemos un Consejo Asesor de epidemiología que nos hace recomendaciones más de una vez por semana en cuanto cómo ir avanzando en la estrategia de cómo avanzar en esta pandemia, podría considerarse perfectamente como un ente externo en cuanto a tener una visión de afuera y para poder ir corrigiendo algunas situaciones que se puedan producir”, señaló.

Sobre la posibilidad de una auditoría, indicó, el mismo Minsal ya la solicitó a la Contraloría General de la República para así “entregar más transparencia a la ciudadanía”.

En cuanto a la pandemia, el subsecretario hizo un llamado para que la población siga las medidas de cuidado frente al virus.

“Hay una especie de relajamiento de la población y eso no puede ocurrir, nosotros estamos con los niveles de contagio más altos, llevamos desde el 20 de mayo con 5 mil contagios diariamente”, advirtió.

Según sostuvo, “obviamente” después de estar 4 o 5 semanas en cuarentena como es el caso de la Región Metropolitana “uno esperaría que eso se revirtiese”.

“Pero sin duda es muy difícil en comparación con países más desarrollados la realización de una cuarentena efectiva”, y es por eso, agrega, que hacen el llamado a la utilización de las residencias sanitarias para así disminuir el número de contagios.

El llamado, agrega, es a la responsabilidad colectiva de la ciudadanía y a mantener las medidas básicas de cuidado como es mantener la cuarentena, el lavado de manos y el distanciamiento social.

“La gente no pueden estar pensando en cuántos ventiladores quedan como para ver si tiene un comportamiento u otro”, agregó.