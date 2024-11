Sujeto detenido en megaoperativo de Carabineros huye de comisaría en La Pintana tras engañar a funcionario policial

En la noche del martes, un hombre que fue detenido ayer por Carabineros junto a 10 integrantes de una banda delictual en La Pintana y San Bernardo, huyó de la comisaría en la que se encontraba.

Los aprehendidos, según información entregada por la institución policial, corresponden a seis chilenos y cinco colombianos. En el operativo, además, se incautaron drogas, un vehículo con encargo vigente por el delito de robo y una arma de fuego. La banda delictiva era investigada por su posible vinculación con un homicidio ocurrido en la comuna de El Bosque.

Entre los detenidos, de hecho, se encuentra el líder de la banda, quien fue identificado como “Bryan”.

Sin embargo, el general director de Carabineros admitió esta mañana que luego de que trasladaran a los detenidos a la 41° Comisaría de La Pintana “en la noche se produce una situación en la cual al requerir la concurrencia al baño por parte de uno de los detenidos, intentan agredir al funcionario policial y se produce esta evasión de tres, de los cuales dos fueron inmediatamente aprehendidos y uno que si bien no guarda directamente relación con el procedimientos se logró fugar”.

“En este momento todos nuestros servicios especializados y las unidades territoriales lo están buscando (...) Hay un intenso uso de armas de fuego, hay disparos que pueden ser considerados injustificados por una parte, pero que también están relacionado a estos delitos de gran connotación”, detalló el general.

Asimismo, el general Araya al ser consultado por las medidas de seguridad respecto de los demás detenidos, contestó que “la permanencia en nuestras unidades policiales o en otro recinto obviamente va a estar debidamente resguardada como lo está siendo en este momento, incluso con personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE)”.

A su turno, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros destacó “la cantidad de detenidos que son once imputados que van a pasa a control de identidad mañana, pero lo importante es que se ha sacado de circulación a una serie de imputados que están causando violencia y homicidios en el último tiempo en La Pintana”.

Respecto del rol en la banda delictual de la persona que se fugó, Barros detalló que “el imputado estaba detenido en situación de flagrancia, no fue detenido en virtud de orden judicial y se trató de la incautación en su poder de droga, más que nada microtráfico”.

“No es un miembro importante de la organización, sino que está prácticamente en los eslabones de la guarda y distribución de droga en menores cantidades. ´Bryan´ está capturado y va a pasar a control de detención junto con los otros imputados. La detención está ampliada hasta el día de mañana y por lo tanto van a pasar a control dentro de los plazos fijados por el tribunal”, aclaró.

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó la apertura de una causa por evasión de detenidos a los encargados de su custodia.

La ausencia de Interior

La fuga del detenido fue comunicada en dependencias del OS7 de Carabineros. Sin embargo, antes de su huida, la institución policial había invitado a la prensa al cuartel policial del OS7 para comunicar los resultados del operativo que se llevó a cabo por más de un año y que culminó ayer con la detención de estas 11 personas.

Hasta la noche de ayer, estaba confirmada la presencia de las principales autoridades del Ministerio del Interior, la ministra y el subsecretario de esa cartera, Carolina Tohá y Luis Cordero, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Además, estaba prevista la asistencia del delegado presidencial Gonzalo Durán y del fiscal Héctor Barros, quien fue el único que se presentó en el cuartel policial de Santa Isabel 1156.

Al ser consultado por la ausencia de las autoridades de Interior, el fiscal Barros respondió: “La verdad es que me avisaron anoche del punto de prensa de hoy en la mañana. Desconozco quien más iba a estar”.

“No me corresponde a mí dar cuenta de eso. Solamente reforzar la idea que yo he planteado en el sentido de que este es un trabajo que estamos desarrollando permanentemente con la ministra del Interior (...) Hemos hecho un trabajo permanente con el subsecretario Cordero y con el subsecretario Vergara y estas son las directrices que nos han dispuesto”, se excusó por su parte el general Araya