Sumarios en Carabineros: 86% de los policías indagados por casos de DD.HH. fue sobreseído

A mediados de octubre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, entregaron al director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, una minuta de 15 páginas con los avances del gobierno en materia de derechos humanos, desde el inicio del la crisis social hasta esa fecha.

El trabajo del Ministerio de Justicia dio cuenta que el gobierno está trabajando en mejorar la función policial, la regulación del derecho a reunión pacífica y el fortalecimiento del deber investigar, sancionar y reparar vulneraciones a los derechos humanos.

Es en este último punto en que el Ejecutivo revela el estado de avance de las investigaciones sumarias iniciadas por Carabineros y la PDI. El caso de la policía uniformada es uno de los puntos que más han complicado al gobierno en materia de derechos humanos, por la serie de cuestionamientos a la institución por el uso de la fuerza durante las tareas de control de orden público. Esto, motivó que se actualizaran sus protocolos y hasta cambiaran la munición utilizada en sus escopetas antidisturbios, según consta en el texto de Justicia.

De acuerdo a este escrito, Carabineros inició 1.270 sumarios, de los cuales solo 156 siguen en etapa de investigación.

De estas pesquisas administrativas se presentaron 80 cargos sancionatorios y 1.033 policías fueron sobreseídos, de un total de 1.203 uniformados con sumario terminado. Es decir, un 86% de estos policías terminó sin sanción.

Entre los cargos levantados a Carabineros que infringieron la normativa institucional están: la desvinculación (16), propuesta de expulsión (19), días de arresto (91) y amonestación (44).

El jefe de la Dirección de Justicia de Carabineros, coronel (J) Jaime Elgueta, explicó que “cuando comenzó esta contingencia (la crisis social) el INDH nos remitió dos querellas que había presentado en el Ministerio Público para que acá nosotros también tuviéramos los antecedentes. Luego, iniciamos una búsqueda por fuentes abiertas para detectar eventuales casos. Recabamos información y llegamos a este número de 1.270 sumarios”.

Sobre por qué hay un número tan alto de sobreseimientos, Elgueta respondió que “porque no ha habido medios de prueba para determinar fehacientemente cómo ocurrieron los hechos, no es que se determina su inocencia. Además, las personas que acusan estos hechos no declaran y no aportan más antecedentes, pero si el día de mañana quieren aportar, el sumario se reabre”.

Medidas

El informe de Justicia señala que dentro de las medidas tomadas desde el 18-0 está que se establecieron “nuevas formas para iniciar sumarios y regular los mecanismos de denuncia anónima para prevenir y detectar abusos”.

Además, se señala entre otras situaciones, que se está capacitando a Carabineros para mejorar sus procedimientos en materia de derechos humanos.

El director del INDH, Sergio Micco, sostuvo que el gobierno está en deuda en esta área. “La reparación a las víctimas debe ser ahora, no es necesario esperar los fallos judiciales. Hay que acelerar la reforma a Carabineros”, dijo.