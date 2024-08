“Temo por mi integridad”: médico denunció amenazas de Facundo Jones Huala y comunero fue detenido

Facundo Jones Huala estaría en condiciones de ser dado de alta este jueves 22 de agosto.

El comunero de origen argentino permanecía internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a consecuencia de una huelga de hambre seca que mantuvo en protesta por su reclusión.

Acogiendo un recurso de amparo de su defensa, el 16 de agosto, la Corte Suprema ordenó su libertad, considerando que había completado su condena por un ataque incendiario registrado en 2013 en Río Bueno. El máximo tribunal estimó que debió haber sido liberado el 14 de junio, Gendarmería, en tanto, consideraba que debía estar preso hasta junio de 2025.

Conocida la decisión de la Corte Suprema, el gobierno emitió una orden de expulsión contra el activista sindicado como líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La Policía de Investigaciones (PDI) lo notificó esa misma jornada en el centro asistencial.

En ese recinto, se habría registrado un incidente entre él y un medico venezolano que lo denunció por amenazas este miércoles.

Las amenazas que denunció el médico venezolano

Según la información policial, los hechos se registraron al mediodía, mientras el facultativo se desempeñaba en uno de los módulos en que se mantienen privados de libertad personas pertenecientes a los pueblos originarios.

“Sin motivos intentó agredirme. Levantando sus manos sin lograr su objetivo debido a que me encontraba detrás del mesón, comenzando a insultarme, manifestándome textualmente: ‘venezolano, vete de mi país, estás en contra de mi raza, te salvaste que todavía estoy acá, no sabes lo que te va a pasar cuando esté afuera, no me importa que llames a Carabineros´. Es por esta razón que de inmediato avisé a mi jefatura y posterior a Carabineros para hacer la denuncia ya que temo por mi integridad y que cumpla sus amenazas”, manifestó el profesional en su denuncia.

Por disposición del Ministerio Público, Facundo Jones Huala fue detenido por el delito de amenazas no condicionales.

Pasará a control de detención este jueves, en el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial.