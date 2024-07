Templo de Satán: llaman a ministro Cordero a rechazar solicitud de culto que busca reconocimiento legal

Esta jornada se conoció que el Templo de Satán en Chile ingresó una solicitud para ser reconocidos legalmente como organización religiosa, presentando su acta constitutiva ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Se trata de una organización conformada por un grupo pequeño de personas que, de momento, se reúnen en un departamento de la comuna de Las Condes.

De lograr su cometido, la organización Templo de Satán: Satanistas y Luciferinos de Chile se transformaría en la primera organización de esta clase en ser reconocida en América Latina.

Ante esto, el diputado RN Mauro González llamó al ministro de Justicia, Luis Cordero, a rechazar la solicitud de la agrupación, al señalar que “Chile no puede convertirse en la cuna del satanismo en América Latina”. “En ninguna parte de Latinoamérica lo han podido lograr y Chile no puede ser la excepción. Por eso hemos oficiado para que el Ministerio de Justicia entregue toda la información y desde ya solicitar al gobierno que no puedan abrir las puertas al satanismo”, indicó el parlamentario.

En la misiva destaca que “la libertad de conciencia y, por consecuencia en este caso, las libertades de expresión y asociación reconocen límites que el Estado debe resguardar. En efecto, de acuerdo con el derecho de asociación, las personas pueden crear todas las organizaciones que deseen, sin permiso previo. No obstante, sus fines no pueden ser contrarios a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado, tal como lo señala el artículo 19 N° 15 de nuestra Constitución Política de la República”, destacó.

González llamó a la acción y vigilancia, enfatizando que permitir la legalización de esta organización podría poner en riesgo a las familias y a los valores fundamentales de la ciudadanía chilena. “En ese contexto, hacemos un llamado a las personas de bien, a las organizaciones de bien, a estar en alerta y no permitir que una organización satánica que no ha podido legalizarse en ninguna parte de América Latina lo logre hacer acá en Chile”, agregó.

Para el parlamentario, “toda iglesia que se autodenomine como satánica tiene fines que chocan directamente con los parámetros constitucionales, y su inscripción debería ser objetada y rechazada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los objetivos de una organización que se denomina satánica o adoradora de Lucifer se perciben como contrarios a la moral y al orden público”.

En este sentido, destacó que “hay una clara colisión entre el estándar constitucional y los principios de una iglesia satanista. Siguiendo el ejemplo de otras democracias consolidadas, estimamos que la solicitud debe ser rechazada”, sentenció González.