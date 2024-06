“Tenemos que elevar los estándares”: ministro Montes valora que Euromarina II haya sido declarado inhabitable tras socavón

En el marco de la 13° Conferencia Internacional de Ciudad, espacio organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, valoró la que la Municipalidad de Viña del Mar haya declarado como inhabitable el edificio Euromarina II, de Reñaca, estructura que a inicios de mes sufrió un socavón en su suelo.

“Está bien que la alcaldesa de Viña del Mar haya declarado la inhabitabilidad mientras no tengamos certeza de que no hay riesgo”, señaló el secretario de Estado.

En ese sentido, manifestó que “lo que ocurre es que esto se construyó en otra época, esto de construir edificios en dunas es un tema que exige mucho del plano regulador y de los estándares. Ya hemos tenido dos episodios fuertes y pueden repetirse otros después”, sostuvo.

“Como Ministerio, como Estado, tenemos que pensar cómo llegamos a esto y a que no ocurra frente a cada lluvia. Tenemos que elevar mucho los estándares y las condiciones y eso es parte de las exigencias que tiene la política pública. Que la alcaldesa diga no se construye más en dunas, yo no podría estar más de acuerdo con ella, mientras no se eleven los estándares, mientras no se tomen otro conjunto de medidas para que esto no se repita”, insistió el titular del Minvu.

Respecto a las materias que competen su cartera, Montes destacó que desde el Serviu de la región de Valparaíso “se han tratado de tomar todas las medidas, desde el primer momento, para que no sigan llenándose de agua los socavones, para que no sigan deteriorándose”.

En ese sentido, contó que “el viernes en la noche llegó todo el equipo de Valparaíso a Santiago a discutir con nosotros el cómo seguimos adelante. Al otro día se convocó a los peritos de la Universidad Católica, para ver los riesgos que había”.