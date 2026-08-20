Tíos de Makarena Tolosa son investigados por el secuestro y homicidio de la joven y sigue búsqueda para ubicar su cuerpo

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Occidente de ampliar el plazo de detención de los imputados por el delito de secuestro con homicidio de Makarena Patricia Tolosa Cárdenas una mujer de 29 años que está siendo buscada desde el 8 de mayo.

La detención se amplió hasta el domingo 23 de agosto.

De acuerdo a la información que maneja el Ministerio Público, ese día ambos imputados, de 49 y 55 años, tíos de la joven, estuvieron con ella hasta cerca de las 22.00 horas compartiendo en un sector cercano a avenida de La Estrella, en Pudahuel.

Luego abordaron un vehículo de la locomoción colectiva y a partir de allí se perdió el rastro de su sobrina.

Se presume -de acuerdo a los antecedentes de la causa- que la habrían ultimado y hecho desaparecer el cuerpo.

De acuerdo a sus amigas, Tolosa habría estado esa jornada en la población Pablo VI de Pudahuel.

Fue Isabella Briones, una amiga de la joven, que vivía con Tolosa, la que realizó la denuncia por la desaparición.

El fiscal regional de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, explicó que a partir de declaraciones de testigos y uso de elementos tecnológicos como georreferenciación se pudo establecer que los imputados se reunieron con la víctima, “salieron de un domicilio común subieron a un microbús y se alejaron, digamos, a la comuna de Pudahuel, donde posteriormente a nuestro juicio se produce el fallecimiento de la víctima y el posterior ocultamiento del cuerpo”.

“En la audiencia que acaba de terminar, nosotros controlamos la detención de las dos personas que aparecen para nosotros como autores de un delito de secuestro con homicidio respecto de la víctima. Estamos hablando de una joven de 29 años, en el momento de ocurrirse los hechos, que precisamente tenía relaciones familiares con las personas que hoy día hemos controlado y que además ellos, precisamente por una dinámica propia del consumo de drogas, alcohol, provocó que en un momento determinado se decidieran a secuestrarla y a desaparecer su cuerpo”, indicó el fiscal.

Habrían existido pagos desde los imputados a la joven por servicios sexuales que se habrían concretado en un lugar en el que uno de ellos arrendaba para esos encuentros.

“Yo quiero ser por ahora respetuoso de la dignidad de la víctima. Aquí hay pagos que tienen relación con una dinámica de servicios sexuales por parte de la sobrina hacia los tíos, y que hace que esto haya sido tan escabroso en cuanto a la forma en que ellos se relacionaban, y que además originó que, ante la posibilidad de haberse descubierto por parte de la familia de estas personas, me refiero a los imputados, a nuestro juicio deciden eliminarla para que ella no revele esto que venía sucediendo hace 5 o 6 meses”, explicó el persecutor.