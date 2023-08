“Todo fue usado en el proyecto”: Camila Polizzi descarta haber utilizado los fondos asignados por el Gore del Bíobío para fines personales

Esta mañana, Camila Polizzi se refirió por primera vez de manera pública a su participación en el denominado “caso lencería”.

“Estoy cansada de que se sigan instalando cosas que no son reales. Esto me ha afectado mucho personalmente, pero más allá de mi esto ha afectado mucho a mi entorno (...) Y siento que corresponde dar la cara”, manifestó Polizzi en una entrevista concedida al matinal Mucho Gusto, de Mega.

A mediados de julio la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío inició una investigación de oficio por supuestas irregularidades en el traspaso de fondos por parte del Gobierno Regional a la Fundación En Ti, vinculada a la excandidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi.

La exaspirante al municipio penquista habría “arrendado” la fundación para obtener recursos por sobre los $200 millones desde la repartición regional para un proyecto de mejoramiento barrial de la zona norte de Concepción, cuya ejecución está en entredicho, debido a que al justificar los gastos de las transferencias, se presentaron una serie de boletas por compras de ropa interior, además de prendas adquiridas en prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery.

Ante esto, Polizzi afirmó que presentó el proyecto de “recuperación de espacios públicos” a otras reparticiones del Estado, es decir antes de presentarlo al gobierno regional del Bíobío. “Me reuní en algún minuto con la jefa de división del subsecretario (de Prevención del Delito) Eduardo Vergara. Lo presenté en otros gobiernos regionales, lo conversé con otras autoridades”.

En ese sentido, afirmó que la ejecución del proyecto incluso disminuyó la delincuencia. “Tuvo resultados, disminuyó la delincuencia. Este es un proyecto que se ejecutó, independiente de si se hizo bien, más o menos, mal. Independiente de las percepciones que cada uno pueda tener respecto de si corresponde que una fundación haga o no haga la recuperación del espacio público”, dijo.

En cuanto al posterior manejo de los fondos asignados, Polizzi aseveró que “él (Gerardo Silva) me da un poder, porque desde el Gore -ya que quiero ser super clara- desde el Gore nos dicen que estos fondos no los puede recibir la fundación en la cuenta que ya tenían, sino que estos deben ser manejados en una cuenta exclusiva para la ejecución del proyecto, por lo tanto, había que abrir una cuenta nueva y ese es el poder que el señor Silva me otorga”.

Para lograr ejecutar las obras de mejoramiento barrial, la organización contrataría a la OTEC Frumisal, la que había sido adquirida previamente por Matías Godoy junto a la ahora expareja de la mujer de 34 años, Sebastián Polanco.

Una vez que los hechos fueron conocidos, Godoy se autodenunció ante la Fiscalía y acusó a Polanco y Polizzi de haberlo engañado para lograr adjudicarse los millonarios montos. Junto con eso, entregó detalles de las boletas por altos montos en ropa y comida.

Respecto de la contratación de la OTEC, Polizzi aseguró que el gobierno regional les recomendó contratar los servicios de un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) y que Polanco, le ocultó que trabajaba en Frumisal.

Consultada sobre si habría ocupado los recursos asignados por el Gore, para compras personales, la ex candidata penquista contestó que “no hay ningún pago a compras, o a comida. Todo fue usado en el proyecto. Lo que yo hice fue contratar servicios también -que estaba dentro del marco del convenio- a empresas, externalizar algunos servicios, entre ellos la OTEC Frumisal”.

“Evidentemente tengo responsabilidad, porque los recursos llegaban a una cuenta de una fundación que yo administraba. Por lo tanto, si yo contraté servicios que no se prestaron o no elegí idoneamente las empresas con las que trabajé, debo tener alguna responsabilidad en eso y estoy dispuesta a asumir esa responsabilidad, pero eso lo tendrá que determinar la investigación”.

Según trascendió, Polizzi habría ofrecido a Gerardo Silva, presidente de la Fundación En Ti, el pago de $10 millones por el “arriendo” de la ONG -que contaba con varios años de experiencia- para poder postular a los convenios con el GORE de Biobío, el cual establecía como requisito al menos dos años de antigüedad a las organizaciones.

“No hay ningún arriendo. Nunca hubo un arriendo de fundación. Yo tengo entendido que eso no se pudo hacer”, sostuvo. Además agregó que su ex pareja, Sebastián Polanco hizo el contacto con Gerardo Silva.

Adicionalmente, se refirió a los dichos del exseremi de Gobierno del Biobío, Eduardo Vivanco, quien fue acusado por Polizzi de amenazas de sicariato. En un audio, revelado hace una semana, se escucha: “¿Cuánto cuesta un colombiano?”. Ante esto, la mujer presentó una querella por esas supuestas amenazas del exseremi.

Según indicó Polizzi, se habría reunido con Vivanco con la intención de recibir orientación respecto de cómo actuar una vez que el caso se dio a conocer públicamente. No obstante, dijo desconocer las razones de Vivanco para reunirse con ella.

“Me llama mucho la atención y me parece raro que no ha habido ni un pronunciamiento de parte del gobierno a los dichos del señor Vivanco, dichos que el hizo ostentando su cargo de seremi, vocero de gobierno (...) nadie se escandalizó cuando un seremi de gobierno habló de sicariato”, cerró.