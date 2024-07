Tohá afirma que el gobierno entiende la preocupación de los alcaldes por ubicación de nueva cárcel: “Pero hay que construir”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las críticas que han surgido en torno a la eventual ubicación que tendría la nueva cárcel de alta seguridad anunciada por el Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario entregó la noticia ayer jueves, tras participar del gabinete pro seguridad en La Moneda, instancia que se efectuó tras la seguidilla de homicidios que se registraron en los últimos días la Región Metropolitana.

“He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando de hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia”, indicó el Mandatario, agregando que “esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas”.

El anuncio fue valorado por diversos alcaldes, aunque no tardaron en surgir críticas por la eventual ubicación que tendría el recinto penitenciario. Si bien, desde el gobierno no han confirmado dónde estará ubicada la cárcel, algunos jefes comunal ya se han pronunciado rechazando la idea de que el centro se ubique en sus comunas.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por ejemplo, se opuso “rotundamente” a que cárcel de alta seguridad sea construida en la comuna. “Ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano. Mi labor como alcaldesa es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santiago”, señaló a través de una publicación en su cuenta de X.

En ese contexto, Tohá fue consultada por la inquietud de los alcaldes. “Entendemos eso. Siempre pasa eso con las cárceles, pero hay que construir las cárceles, y hay que hacerlas en el mejor lugar. De esa manera se ha ido ponderando esta decisión”, sostuvo la titular de Interior.

Si bien, se le preguntó nuevamente dónde estará ubicada la cárcel, la ministra insistió en que esa información se entregará “próximamente”.

“No se va a anunciar esto hasta no tener las conversaciones con las autoridades locales y por eso no se ha anunciado. No se ha anunciado por esa razón”, aseveró.