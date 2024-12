Tohá dice que “no fue prudente” permitir viaje de Monsalve en calidad de subsecretario para contar denuncia a su familia

En entrevista con Contigo en la mañana de Chilevisión, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que “no fue prudente” permitir el viaje de Manuel Monsalve en calidad de subsecretario al Biobío para que pudiese contar a su familia de la denuncia que había en su contra.

Una subalterna acusó a Monsalve de una agresión sexual que se habría registrado en las primeras horas del 23 de septiembre, cuando la entonces autoridad ejercía como ministro subrogante del Interior. La denunciante dio cuenta de los hechos a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el 14 de septiembre y La Moneda tuvo conocimiento de la situación al día siguiente.

El miércoles 16 de septiembre, Monsalve viajó a Concepción en un avión de Carabineros. “El traslado que realizó Concepción se hizo en vehículo institucional y su vuelta se hizo también por los medios institucionales requeridos formalmente para ese traslado por la Subsecretaría del Interior”, afirmó Luis Cordero, el reemplazante de Monsalve en el cargo, al ser consultado por el asunto en un punto de prensa.

¿Qué dijo Tohá por el viaje?

Consultada por el “privilegio” de dar a Monsalve el tiempo para que personalmente informara a sus cercanos, la ministra Tohá sostuvo que “es una decisión que no tiene que ver con él, tiene que ver con la familia”.

“La familia aquí son terceros afectados que no son responsables, son también víctimas de esta situación. Son también víctimas y sufren las consecuencias”, esgrimió.

Pese a ello, admitió sus reparos a que ese aviso se haya concretado con Monsalve todavía en el puesto.

“Eso prudente, digamos prudente, no fue, ¿verdad? Eso también se dijo. Más allá de que a lo mejor la Contraloría diga administrativamente no tiene objeción, pero incluso si administrativamente era pertinente, no fue prudente”, afirmó la secretaria de Estado.