Trágico accidente en Santiago Centro: menor de cuatro años falleció tras caer de séptimo piso de edificio

Un trágico accidente se presenció esta mañana en Santiago Centro -específicamente en Lord Cochrane con Eleuterio Ramírez- cuando un menor de cuatro años y su madre cayeron desde un séptimo piso hasta un segundo nivel. El menor habría fallecido tras el impacto y la madre estaría actualmente en riesgo vital, siendo atendida en la Posta Central.

La información preliminar indica que pasadas las 10 de la mañana de este domingo, el menor se habría precipitado desde una ventana y la madre, al ver esto e intentar sostenerlo, habría caído desde la misma altura. El trágico accidente está siendo investigado por el Ministerio Público, quien encargó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Hasta el momento hay una persona fallecida, menor de cuatro años de edad, que se precipitó del séptimo piso de este edificio. El niño se encontraba con sus papás, ambos extranjeros, producto de ello, al ver esta situación aparentemente la madre se lanza también, lo cual obviamente estamos corroborando en estos momentos con peritajes con nuestro Laboratorio de Criminalística Central”, indicó desde el lugar el subcomisario de la Brigada de Homicidios, Ángelo Muñoz.

Según las primeras diligencias “el departamento no tiene terraza, solamente es una ventana y no tiene protecciones”. La cual incluso “está a una altura adecuada. No obstante, existe inmobiliario en el dormitorio del menor que puede haber facilitado la caída”, específico Muñoz.

El padre, que estaba presente en el lugar, se encontraría siendo contenido, mientras entrega declaraciones a los funcionarios de la PDI. Por otro lado, Muñoz aseguró que hay vecinos que fueron testigos que están siendo consultados y que también se está trabajando con las cámaras de seguridad del edificio.