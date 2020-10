Tras 4 meses de confinamiento, Valparaíso y Viña del Mar salen hoy de cuarentena y avanzan a etapa 2

Mediante la entrega de Guías de Autocuidado a los transeúntes de Caleta Abarca esta mañana, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto al Intendente Jorge Martínez y los alcaldes, Virginia Reginato y Jorge Sharp, participaron en un operativo de Búsqueda Activa de Casos dando inicio así al primer día fuera de confinamiento de Viña del Mar y Valparaíso luego de cuatro meses de Cuarentena.

Al respecto, esta mañana el Intendente Jorge Martínez se refirió al tema, indicando que “ahora depende de nosotros no retroceder".

“Nos costó 4 meses llegar a este estado, no podemos echarlo a perder en pocos días, si usted no tiene que salir hoy día, no salga, no es necesario ir hoy a comprar, no es necesario ir hoy a un centro comercial”, indicó, agregando que los centros comerciales van a estar con medidas muy estrictas de seguridad y que no todas las tiendas estarán abiertas, por tanto esta situación debe ser tomada “con prudencia”.

“En la medida que evitemos aglomeraciones y nos mantengamos con el cuidado personal y social, vamos a seguir avanzando y recuperando a nuestra region”, sostuvo.

Ahora, de las 38 comunas de la Región de Valparaíso, no hay ninguna en paso 1.

En esta misma línea, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, reiteró la importancia de las medidas de autocuidado.

“Si cumplimos con todos esos requisitos indudablemente vamos a seguir adelante”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, hizo un reconocimiento al trabajo de la Salud Primaria y a la importancia la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA)

“Viña del mar y Valparaíso vamos a tener que trabajar, fortalecer la estrategia de TTA, es clave detectar tempranamente los casos positivos de coronavirus para poder aislarlos", sostuvo.

“Gracias a un convenio que realizamos con el Ministerio de Salud, hoy está en pleno funcionamiento el laboratorio clínico popular que permite al menos realizar muestras de coronavirus entre 100 y 150 diarias, que nos permite tener una detección temprana de los casos activos”, destacó.